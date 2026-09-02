  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şırnak’ta artık silah sesi değil, halay sesi var! Aşiret düğününde Erdoğan’a teşekkür Cumhurbaşkanlığı bizzat devreye girdi! Bunu yapan memurlar resmen hapı yuttu Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay İsim savaşları! Trump emretti Apple yaptı Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan alacakları konuşuluyordu: Şaşırtmadılar, İsrail menşeli füzeyi ateşlediler Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kritik karar! İptal edildi, artık ücret alınamayacak Tıp dünyası açıkladı! Beynimiz kaç yaşında? Akrepler zehirleri için yetiştiriliyor! Samsun’da sıra dışı merkez
Spor
5
Yeniakit Publisher
Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu

İki dev İngiliz kulübünün peşinde olduğu Malick Fofana'nın yeni takımı resmen duyuruldu.

#1
Foto - Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu

Lyon forması giyen Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu.

#2
Foto - Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu

Adı Fenerbahçe ile de anılan Belçikalı yıldız, Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e imza attı. İngiliz temsilcisi, 21 yaşındaki genç kanat oyuncusunu 2031 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

#3
Foto - Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu

TRANSFER İÇİN YARIŞA GİRDİLER Öte yandan Fransız basınında çıkan iddialara göre;

#4
Foto - Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu

son saate kadar Crystal Palace ile transfer düellosu verildiği ancak kazanan tarafın Sunderland olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail belasını buldu
Dünya

İsrail belasını buldu

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, belasını buldu.

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmey..
Arif Kocabıyık kimdir?
Biyografi

Arif Kocabıyık kimdir?

YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakala..
Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesİ'ne gitti. Başkan Erdoğan burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali..
Buzdolabına koyarsanız zehire dönüşüyor: Faydaları saymakla bitmiyor ama en tehlikeli bal çıktı
Kadın - Aile

Buzdolabına koyarsanız zehire dönüşüyor: Faydaları saymakla bitmiyor ama en tehlikeli bal çıktı

Bazı gıdaların buzdolabına konulduğunda, saklandığında daha kısa sürede bozulur ve adeta zehire dönüşür. Peki, bu gıdalar nelerdir? İşte oku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23