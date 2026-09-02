Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu
İki dev İngiliz kulübünün peşinde olduğu Malick Fofana'nın yeni takımı resmen duyuruldu.
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İki dev İngiliz kulübünün peşinde olduğu Malick Fofana'nın yeni takımı resmen duyuruldu.
Lyon forması giyen Malick Fofana'nın yeni takımı belli oldu.
Adı Fenerbahçe ile de anılan Belçikalı yıldız, Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e imza attı. İngiliz temsilcisi, 21 yaşındaki genç kanat oyuncusunu 2031 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
TRANSFER İÇİN YARIŞA GİRDİLER Öte yandan Fransız basınında çıkan iddialara göre;
son saate kadar Crystal Palace ile transfer düellosu verildiği ancak kazanan tarafın Sunderland olduğu aktarıldı.
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