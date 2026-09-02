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Dünya Gerilim zirve yaptı! Siyonistler hava saldırısı düzenledi
Dünya

Gerilim zirve yaptı! Siyonistler hava saldırısı düzenledi

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Gerilim zirve yaptı! Siyonistler hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde iki noktayı hedef aldı. Sığınak delici füzelerin kullanıldığı saldırılar nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Lübnan’ın güneyinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İsrail’e ait savaş uçakları, Nebatiye bölgesindeki Kefr Rumman beldesine hava saldırısı düzenledi.

ALİ ET-TAHİR TEPESİ DE VURULDU

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, savaş uçakları daha sonra Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey eteklerinde bulunan Ali et-Tahir tepesini hedef aldı.

PATLAMA SESLERİ BÖLGEYE YAYILDI

Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı bildirildi. Bombardımanın yol açtığı şiddetli patlama seslerinin Nebatiye bölgesinin tamamından duyulduğu kaydedildi.

Saldırılarda can kaybı, yaralanma veya oluşan hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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İsrail’den ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine yeni saldırılar

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Yorumlar

Adamın biri

İsrail uçakları düşürülmedikçe bu bölgeye rahat yok o kadar mühendis var bir hava savunma aracı yapamıyor mu
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