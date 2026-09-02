Balıkesir'de heyecan veren tarihi keşif! O villa gün yüzüne çıktı: Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor

Bir diğer önemli figür ise Kuzey Afrika mozaiklerinde görülen Pygme betimi. Özgen, kedi ve Pygme figürlerindeki yazıtların mozaikte Nilistik, yani Mısır-Kuzey Afrika bağlantılı bir karakter ortaya koyduğunu söyledi. Bulguların, villanın Kuzey Afrika veya Mısır bağlantılı bir tüccara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini belirten Özgen, bunun kesinleştirilmesi için yeni bulgulara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Mozaikteki kedinin "Zmaragdin" adıyla yazıtlanması ve yeşil renkli bir minder üzerinde betimlenmesi de dikkat çekiyor. "Zmaragdin" adının Nil bölgesindeki Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor .Bir diğer önemli figür ise Kuzey Afrika mozaiklerinde görülen Pygme betimi. Özgen, kedi ve Pygme figürlerindeki yazıtların mozaikte Nilistik, yani Mısır-Kuzey Afrika bağlantılı bir karakter ortaya koyduğunu söyledi. Bulguların, villanın Kuzey Afrika veya Mısır bağlantılı bir tüccara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini belirten Özgen, bunun kesinleştirilmesi için yeni bulgulara ihtiyaç olduğunu ifade etti.