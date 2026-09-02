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Kültür Sanat
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Balıkesir'de heyecan veren tarihi keşif! O villa gün yüzüne çıktı: Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Balıkesir'de heyecan veren tarihi keşif! O villa gün yüzüne çıktı: Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor

Balıkesir'de Adramytteion Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Roma döneminde 750 metrekarelik alanı kaplayan villa gün yüzüne çıktı. Yapıyı korumak amacıyla kazıları titizlikle uygulayan arkeologlar, zengin mozaik ve freskleriyle dikkat çeken yapının, tarihi Roma dönemindeki sosyal ve ticari yaşamına ilişkin önemli ipuçları değerlendirmeye alındı.

#1
Foto - Balıkesir'de heyecan veren tarihi keşif! O villa gün yüzüne çıktı: Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve kazı ekibinin bilimsel danışmanı Hüseyin Murat Özgen, Ören'de yapılaşmaya açılmamış yaklaşık 9 bin metrekarelik parselde yürütülen çalışmaların kentin çok katmanlı tarihine ışık tuttuğunu söyledi.Kazılarda, merkezi avlu etrafında kuzey, doğu ve güney salonlardan oluşan Roma dönemi villasının büyük bölümü açığa çıkarıldı. Yaklaşık 750 metrekarelik alanı kaplayan yapının duvarlarının fresklerle, salonlarının ise zengin mozaiklerle bezendiği belirlendi.

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Foto - Balıkesir'de heyecan veren tarihi keşif! O villa gün yüzüne çıktı: Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor

Mozaikte kedi, köpek ve kanatlı atVillanın kuzey salonundaki mozaik, figüratif zenginliğiyle öne çıkıyor. Giriş bölümünün iki yanında, üzerlerinde isimleri bulunan kedi ve köpek figürleri yer alıyor. Özgen, özel isimlerin bu hayvanların muhtemelen evcil olduğunu düşündürdüğünü belirtti. Mozaikte balık, çeşitli kuşlar, tavus kuşu ve Adramytteion'un MÖ 4. yüzyıl sikkelerinde görülen kanatlı at betimi de bulunuyor. Kent sikkelerinde yüzyıllar boyunca görülmeyen bu motifin Roma döneminde yeniden ortaya çıkması, kanatlı atın Adramytteion'un kent simgesi olarak yaşamaya devam ettiğini düşündürüyor.

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Foto - Balıkesir'de heyecan veren tarihi keşif! O villa gün yüzüne çıktı: Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor

Mozaikteki kedinin "Zmaragdin" adıyla yazıtlanması ve yeşil renkli bir minder üzerinde betimlenmesi de dikkat çekiyor. "Zmaragdin" adının Nil bölgesindeki Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor

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Foto - Balıkesir'de heyecan veren tarihi keşif! O villa gün yüzüne çıktı: Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor

Bir diğer önemli figür ise Kuzey Afrika mozaiklerinde görülen Pygme betimi. Özgen, kedi ve Pygme figürlerindeki yazıtların mozaikte Nilistik, yani Mısır-Kuzey Afrika bağlantılı bir karakter ortaya koyduğunu söyledi. Bulguların, villanın Kuzey Afrika veya Mısır bağlantılı bir tüccara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini belirten Özgen, bunun kesinleştirilmesi için yeni bulgulara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Mozaikteki kedinin "Zmaragdin" adıyla yazıtlanması ve yeşil renkli bir minder üzerinde betimlenmesi de dikkat çekiyor. "Zmaragdin" adının Nil bölgesindeki Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor .Bir diğer önemli figür ise Kuzey Afrika mozaiklerinde görülen Pygme betimi. Özgen, kedi ve Pygme figürlerindeki yazıtların mozaikte Nilistik, yani Mısır-Kuzey Afrika bağlantılı bir karakter ortaya koyduğunu söyledi. Bulguların, villanın Kuzey Afrika veya Mısır bağlantılı bir tüccara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini belirten Özgen, bunun kesinleştirilmesi için yeni bulgulara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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