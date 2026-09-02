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İmzalar atıldı! ABD'den Türkiye'ye tebrik!

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İmzalar atıldı! ABD'den Türkiye'ye tebrik!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Artemis Anlaşmaları’na katılan Türkiye’yi tebrik etti. Washington yönetimi, Türkiye’nin imzasıyla uzayın barışçıl, sorumlu ve sürdürülebilir biçimde araştırılmasına yönelik bağlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye’nin Artemis Anlaşmaları’na katılımının ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Türkiye, bugüne kadar Anlaşmaları imzalayan 71. ülke olup, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar Anlaşmaları imzalayan 71. ülke olup, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, ABD'li yetkililerle 31 Ağustos'ta Washington'da imzaladığı hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin uzun süredir savunma işbirliği, bölgesel güvenlik ve ticari ortaklıklar konusunda yakından koordinasyon sağladığı değerli bir NATO müttefikidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Artemis Anlaşmaları'nın sorumlu uzay araştırmalarına rehberlik edecek pratik ilkeler seti olarak hizmet etmek üzere 2020 yılında Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde kurulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, sürdürülebilir sivil uzay faaliyetlerine ilişkin anlaşmaların ilkelerini onaylayan ABD'ye ve diğer ülkelere katıldığı kaydedildi.

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