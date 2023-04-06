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Spor Tepki dinmiyor! Maçta yine istifa sesleri duyuldu
Spor

Tepki dinmiyor! Maçta yine istifa sesleri duyuldu

Yeniakit Publisher
2023-04-06 22:23:00 -
Tepki dinmiyor! Maçta yine istifa sesleri duyuldu

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Ali Koç ve yönetimini atılan gollere rağmen istifaya çağırdı.

Sarı-Lacivertli taraftarların Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı olan tepkisi bitmiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'a karşı oynanan maçta tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

Gollere rağmen durmadılar

8. dakikada Emre Mor'un golüyle öne geçen Fenerbahçe'de tribünlerden beklenmedik bir tepki geldi. Taraftarların büyük bölümü istifa tezahüratı yaptı. 42. dakikada Emre Mor bir kez daha sahneye çıktı, taraftarlar yine 'İstifa' dedi.

Derbide büyük tepki

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 kaybettiği derbide Başkan Ali Koç ve yönetimi büyük tepki görmüştü.

 

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