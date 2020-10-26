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Gündem Tepki çekmişti! Merve Boluğur'un sonu bu kez kötü oldu
Gündem

Tepki çekmişti! Merve Boluğur'un sonu bu kez kötü oldu

Pandemi sürecinde maske takmadığı görüntülerle gündem olan ve tepki toplayan oyuncu Merve Boluğur'a 2 kez 900 TL maske takmama cezası kesildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:49:00 -
Tepki çekmişti! Merve Boluğur'un sonu bu kez kötü oldu

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu.
Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de alışveriş merkezinde maskesiz görüntülenen ünlü oyuncu, gazetecilerin, "AVM içerisinde neden maske takmıyorsunuz? İnsanlarla temas halindesiniz" sorusuna yanıt vermemişti. Süreki maskesiz gezerek magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur, ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Maske takmamasını eleştirenlere oyuncu "Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum” demişti.

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