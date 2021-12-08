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Dünya Tepki çekmişti! Boris Johnson'ın sözcüsü istifa etti
Dünya

Tepki çekmişti! Boris Johnson'ın sözcüsü istifa etti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın sözcülerinden Allegra Stratton, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen geçen sene Başbakanlık'ta düzenlenen Noel partisiyle ilgili şaka yaptığını gösteren bir videonun ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:00:00 -
Tepki çekmişti! Boris Johnson'ın sözcüsü istifa etti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın sözcülerinden Allegra Stratton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen geçen sene Başbakanlık'ta düzenlenen Noel partisiyle ilgili şaka yaptığını gösteren bir videonun ortaya çıkmasından sonra istifa etti.

Johnson'ın İklim Değişikliği Konferansı (COP) Sözcüsü gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, istifa kararını, videonun Kovid-19'la mücadelede dikkatleri dağıttığı için aldığını söyledi.

İngiliz halkının, salgınla savaşta çok büyük fedakarlıklar yaptığını kaydeden Stratton, "Söylediklerim, insanların uymak için her şeyi yaptıkları kuralları, hafife alıyor gibi görünüyordu. Amacım asla bu değildi. Hayatımın geri kalanında bu sözler için pişmanlık duyacağım ve hepinize bunun için derinden özürlerimi sunarım." dedi.

Tartışmalı Noel partisi

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılan parti iddialarının ardından baskı altında. Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediği yazılmıştı. Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

Tepki çeken video

Başbakan ve Başbakanlık bir parti yapıldığı yönündeki iddiaları reddetse de dün ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüldü. 18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan Başbakanlık çalışanları, Başbakan'ın o dönemki basın sekreteri Allegra Stratton'a partiyle ilgili soru soruyor. Sorularına şakacı bir tonla cevap veren Stratton, "Eve gittim." derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor. Bunun üzerine "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyen Stratton, daha sonra "Bu kaydediliyor mu?" diye soruyor.

Johnson özür diledi

İngiltere Başbakanı Johnson, bugün video nedeniyle özür dilerken, istifa çağrılarını reddetmişti. Videoyu görünce çok sinirlendiğini kaydeden Johnson, konunun incelenmesi ve Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği belirlenen çalışanlar hakkında disiplin işlemi yapılması için talimat verdiğini bildirmişti.

Johnson, konuya ilişkin ilk haberlerin ardından, Kovid-19 kurallarının çiğnenmemesinden "memnun" olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.

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