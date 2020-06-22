Tepki çekmişti... Açıklama geldi: "Ali Sunal yeterince bilgilendirilmiyor"

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ile çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal, kendilerinden izin almadan merhum sanatçının görsellerinin Euro kağıdı üzerinde kullandıkları gerekçesiyle ismi geçen firmanın Türkiye direktörü Özgür Honça ve İbrahim Gölgeli'den geçtiğimiz günlerde şikayetçi olmuşlardı. Honça yaptığı açıklamada "Sunal Ailesi’ni üzdüysek özür dileriz” açıklamasında bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduğunu belirten Honça “Sunal ailesini üzdüysek de özür dileriz. Amacımız devlet büyüklerimizi, tarihe mâl olmuş kişileri, kültürel değerlerimizi hediyelik paralar üzerinde tasvir edip, paylaşmak ve tanıtmaktır. Amacımız esas itibariyle ticaret değil, tanıtımdır. Tamamen idealist bir çizgiyle tasarımlar yapılmış, hiçbir zaman gelişi güzel tasarımlar yapılmamıştır” dedi.

“Ekibin haberi vardı”

Pandemi sürecinin başlangıcın da Yeşilçam Projesi ile çalışılmaya karar verdiklerini belirten Honça, Barış Manço projesi için oğlu Doğukan Manço’dan onay alınamadığından projenin iptal edildiğini söyledi.

Kemal Sunal projesinde ise Ali Sunal beyin yapımcısıyla irtibata geçildiğinin belirtildiği açıklamada, “Ali Sunal beyin durumdan haberdar edildiği ve ancak pandemi sürecinden sonra konuyla ilgilenebileceğini, uygun zamanının olmadığını belirtmiştir. Halkla İlişkiler Müdürü ile görüşülüp, ürünlerin baskı sürecine alınacağı belirtilip onay alınmıştır! Onay sözlü olarak alınmıştır” dendi.

“Ali Sunal yeterince bilgilendirilmiyor”

Açıklamada Özgür Honça'nın şu sözlerine de yer verildi;

Ali Sunal beyin yeterince bilgilendirildiğini düşünmüyorum. Konuya ilgili 3. şahısların da katılması, olayı aydınlatacaktır. Eğer art niyetli olsaydık Doğukan Manço projesini de yapardık. Ayrıca Kemal Sunal Projesinde ürün sayısını 500 bin adet olarak belirler, dilediğimiz fiyata satardık.

Ticari bir faaliyetten öte koleksiyon camiası için yapıldığı ve tanıtım amacı taşıdığı aşikardır. Aynı zamanda nezaketen onay almadığımız bir çalışmayı yapacak kadar saygısız da değiliz.