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Seyahat Tepeören’e nasıl gidebilirim? Pendik minibüsleri, Tepeörene giden İETT
Seyahat

Tepeören’e nasıl gidebilirim? Pendik minibüsleri, Tepeörene giden İETT

Tepeörene nasıl gidilir? Pendikten Tepeören'e nasıl gidilir? Sultanbeyliden Tepeörene nasıl gidilir? Pendik Tepeören minibüs saatleri, Pendik Tepeören minibüsleri, Tepeörene giden İETT, otobüsler ve minibüsler hangileri?Tepeören otobüs saatleri Tepeören’e gitmek isteyenlerce merak ediliyor. İETT nasıl giderim? Nereden nereye nasıl giderim İETT uygulaması üzerinden İstanbul’dan İETT ile bir yerden bir yere gidecekler tarafından çokça sorgulanmakta.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 09:23:00 - 2021-09-06 09:40:15
Tepeören’e nasıl gidebilirim? Pendik minibüsleri, Tepeörene giden İETT

İETT ile Tepeören’e nasıl gidilir sorusu da sorulmakta. Tepeören’e giden İETT otobüsleri hat bilgisi şu şekildedir: 133P Tepeören-Tuzla, 133AK Tepeören-Kartal, 132 Akfırat-Tepeören-Kartal, 132T Tepeörene-Kartal Metro.

Levent’ten Tuzla-Tepeörene’e nasıl giderim?

Levent’ten metroyla Taksime gidilir. Taksim’den Kadıköy’e geçilir oradan da  ordan 133P Tepeören-Tuzla İETT otobüsüne binilir. 

Marmaray İstasyonları

Raylı sistem ulaşımında, Marmaray’ın 3 istasyonu da Tuzla’da bulunuyor. Halkalı-Gebze hattının, Pendik-Ayrılıkçeme kısmının tamamlanmasıyla Tuzla’da yaşayan vatandaşların İstanbul’un Avrupa yakasına ulaşımı çok daha kolay olacak.

Tepeöden'den geçen İETT otobüsleri

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