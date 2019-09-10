0553 313 94 23

Tepebaşı’na ’Küresel Model’ ödülü

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

10 Eylül 2019 Salı 16:46
Tepebaşı’na ’Küresel Model’ ödülü

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 52 ülke ve 500’den fazla katılımcı ile Etiyopya’da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda Türkiye’yi temsil etti. Başkan Ataç, “Akıllı Kent Gelişimi” kategorisinde “Küresel Model” ödülü alan Türkiye’nin ilk belediye başkanı oldu.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hayata geçirdiği uygulama ve projeler ile dünya çapında beğeni toplamaya devam ederken, uluslararası organizasyonlara katılmayı sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda 5-6 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Örgütünün destekleriyle Etiyopya’nın ve Afrika Birliği’nin başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’na davet edildi. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Kentsel Platformu ve diğer organizasyon işbirlikçileri tarafından Addis Ababa’daki Birleşmiş Milletler Konferans Merkezi’nde düzenlenen organizasyon, 52 ülkeden 500’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşti.


Dünya genelinden Bakanlar, Belediye Başkanları, tanınmış uzmanlar, iş ve sosyal liderler; şehirlerin ve insan yerleşimlerinin planlamasını, uygulamasını ve yönetimini geliştirmek ve şehirleri daha yeşil, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için dijital devrimden kaynaklanan büyük fırsatlardan nasıl yararlanılacağını hakkında fikirlerini ve projelerini sundu.


Başkan Ataç bu yıl ilk kez Afrika’da, “Dijital Çağda Kentlerin ve İnsan Yerleşimlerinin Sürdürülebilir Gelişimi” teması ile düzenlenen forumda, Sürdürülebilir Kentler ve İnsan Yerleşimleri konusunda, REMOURBAN Akıllı Kent Projesi tanıtımı için Başkan Ataç oturumlara davet edildi.


Katıldığı oturumda Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerji, akıllı kent ve kent gelişimi alanlarında hayata geçirdiği çalışmaları ve projelerini 52 ülkeden katılımcılara aktardı. Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak uluslararası alanda pek çok önemli referanslarımız var, insan odaklı, sosyal, eğitim, temiz enerji ve çevre politikalarımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projeler ve REMOURBAN - Akıllı Kent Projesi ile dünyaya örnek olarak ülkemizi temsil etme gururu ve onurunu yaşıyoruz.‘Akıllı Kent Gelişimi’ alanında “Küresel Model” ödülüne layık görüldük. Tepebaşı artık bir Küresel Model. Bu ödülü almaktan ve ülkemizi burada ilk kez temsil ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Tepebaşı ile birlikte ülkemize değer katmaya ve daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya aralıksız biçimde devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.


Organizasyonda Başkan Ataç’a plaketini Afrika İstatistik Merkezi Direktörü ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyon üyesi Oliver Chinganya takdim etti. Başkan Ataç’a Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Melih Savaş ve Fikriye Güven Zaptiye’nin yanı sıra AKP’li Belediye Meclis üyesi Meliha Çelik ve MHP’li Belediye Meclis üyesi Eyyüp Yılmaz ile REMOURBAN Proje Koordinatörü Murat Aksu da eşlik etti.


İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu, Dünya Kentsel Kampanya faaliyetlerine girdi sağlayacak ve Şubat 2020’de Abu Dabi’de 10. oturumu gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler’in Dünya Kent Forumu 2020’nin sonuçlarına büyük katkı sağlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne kadarının ödendiği kesinleştirilmeli"
    1. "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne..
    2. Döviz kurları
    3. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    4. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    5. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    6. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    7. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    8. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    9. Bursa’da bu yollar kapalı
    10. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    11. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    12. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    13. Süleyman Turan'ın vefatı
    14. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    15. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    16. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    17. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    18. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    19. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    20. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    21. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    22. Irak’ta, Aşure merasiminde izdiham:..
    23. Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı..
    24. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem..
    25. Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın..
    26. Vietnam'da şiddetli yağışların yol..
    27. İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’..
    28. Düzenli muayene ile kadın..
    29. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    30. UEFA'nın yaptığı ankette Babel sürprizi!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!