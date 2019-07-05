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Tepebaşı yeşile bürünüyor

Tepebaşı Belediyesi, sorumluluğundaki 483 yeşil alan ve park ile daha yaşanılabilir bir Tepebaşı için çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürüyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:27
Tepebaşı yeşile bürünüyor

Tepebaşı Belediyesi, sorumluluğundaki 483 yeşil alan ve park ile daha yaşanılabilir bir Tepebaşı için çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi kent halkı için yeni yeşil alanlar oluşturarak sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturma hedefi ile önemli adımlar atmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu doğrultuda sürdürülebilir bir ekosistemi sağlamak, bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak, katılımcı yöntemlerle yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak, engellilerin, kadınların, çocukların ve gençlerin katılımı ile çevre duyarlılığını arttırmak amacı ile çalışmalarını sürdürüyor.


Yetki ve sorumluluğundaki 483 yeşil alan ve parkın, bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi, kent halkının doğal ve sağlıklı ortamlarda, keyifle vakit geçirmesine imkân sağlıyor. Kente kazandırılan yeni yeşil alanlar ile birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10.03 metrekareye ulaşırken; söz konusu alanlarda içinde oluşturulan oturma grupları, oyun alanları ve spor donatıları da vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları değerlendiren Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da parkların vatandaşlar için önemine dikkat çekti. Başkan Ataç, “Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası haline geldi. Biz de yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları oldukça seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği yerler sunmak çok önemli. Yenilenen parklar da aynı şekilde donanımlı bir hale gelerek, vatandaşlarımızın sağlık içinde vakit geçirecekleri mekânlara dönüşüyor. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge olmaya devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:27
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