(Tenzor International Cup) Kış Serisi’nin ikinci etap yarışları tamamlandı! J/70’te zafer “Bogatyrs” takımının oldu!

J/70’te zafer “Bogatyrs” takımının oldu!

Dünyanın en hızlı büyüyen yelkenli sınıfı olan J/70 yarış tekneleri arasında düzenlenen Tenzor Uluslararası Kupası

(Tenzor International Cup) Kış Serisi’nin ikinci etap yarışları tamamlandı.

Bodrum’da gerçekleştirilen yarışlara toplam 13 takım katıldı.

İlk gün zayıf rüzgâr nedeniyle yarışlar yapılamadı. İkinci günde ise ilk günün aksine çok şiddetli rüzgâr yarışmacılara zor anlar yaşattı ve küçük kazalara yol açtı. 28 deniz miline çıkan rüzgâr hızı takımlara büyük yarış keyfi sunsa da gün boyunca yalnızca 2 yarış yapılabildi. Zorlu şartlarda geçen ikinci günün 2 yarışını da Bogatyrs takımı birinci sırada tamamladı.

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Şiddetli rüzgâr, regattanın üçüncü ve son gününde yerini 15-18 deniz mili arasında esen ve yarışa daha elverişli bir rüzgâra bıraktı.

Son gün gerçekleşen 5 yarış boyunca takımlar yüksek hıza ulaştı. Dönüş noktalarında teknelerin zaman zaman birbirine teması kaçınılmaz oldu, fakat ciddi bir sorun yaşanmadı. Kıyasıya geçen yarışlarda bitiş hattına topluca ulaşan teknelerde genel klasmanda zafer “Bogatyrs” ekibinin oldu. Ekibin kaptanı Konstantin Besputin değerlendirmesinde "Çok iyi başladık ve çoğu yarışta ilk 3'te yer aldık. Öne geçtik ve her seferinde 1-2 puan aldık. Son yarışa gelindiğinde etabı kazandığımızı anladık, ancak rahatlamamaya çalıştık. Genel seri için her puan önemlidir. Rakiplerin hepsi iyi performans sergiliyor. İleride yarışmak daha da ilginç olacak, rekabet listesi giderek güçleniyor." şeklinde konuştu.

2. Etapta Dolce Vita ikinci, Tenzor Team ise üçüncü olarak podyuma çıktı. Yarışlara katılan Türk ekiplerinden Cheese Sailing dördüncü sırada yer alırken Corinthian sıralamasında Ayaz takımı birinci oldu.

Tenzor International Cup 2023/2024 Açık Kış Serisinin bir sonraki etabı 8-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Tenzor International Cup 2. Etap Sonuçları

Bogatyrs - 7.0 puan

Dolce Vita - 13.0 puan

Tenzor Team - 18.0 puan

Cheese Sailing - 26.0 puan

RAKETA 26 - 30.0 puan

Orient JR - 31.0 puan

Nautique Yachting - 36.0 puan

Happyhour JR - 47.0 puan

IVEDI - 49.0 puan

AYAZ JR - 52.0 puan

ASPAT - 63.0 puan

ADA JR - 66.0 puan

AZZURRO - 79.0 puan