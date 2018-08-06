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Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencileri İrlanda'da

İstanbul Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, BM ve AB’nin desteklediği Demokratik Gelişim Enstitüsü tarafından düzenlenen çalıştaya katılarak, İrlanda'da yaşanan çatışma sürecine dair incelemelerde bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:03
Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencileri İrlanda'da

İstanbul Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) öğrencileri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin desteklediği programlardan Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından düzenlenen "Gençlerin Çatışma Çözümü Süreçlerine Katılımı" çalıştayına katıldı.

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'da düzenlenen program kapsamında öğrencilerin çatışma sürecinin sebepleri hakkında incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Öğrencilerin İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve üst düzey bürokratlarla çalışma fırsatı yakaladığını aktaran Asan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Aralık 2015’te aldığı 2250 sayılı kararı kapsamında gençliğin barışın inşasında önemli rol oynayabileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda gençlerin dünyada yaşanan sorunları öğrenmeleri, barışı ve güvenliğini sağlamadaki katkıları için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

'ÇOK ANLAMLI BİR ETKİNLİK OLDU'

Çalıştaya katılan 11. Sınıf öğrencisi Esma Pak ise yetişkinler gibi çatışma çözümü konusunda çalıştaya katıldıklarını hatırlatarak, "İrlanda’da yaşanan çatışma sürecinden zarar gören tarafların bireyleriyle birebir görüşmelerde bulunduk ve soru sorma imkanı bulduk. Bu sayede konuyla ilgili daha somut ve gerçekçi bilgilere ulaştık. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik oldu." açıklamasını yaptı.

Öğrencilerden Hilal Kuşçu da sorunların çözümünde gençler üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, çalıştay sayesinde çözümün bir parçası olma motivasyonlarının arttığını vurguladı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:03
  1. İstanbul
  2. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  3. Prof. Dr. Aşkın Asan

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