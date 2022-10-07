Tenzile anayı rahmetle anıyoruz
Türkiye’nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yetiştiren Tenzile Ana’nın bugün Hakk’a irtihalinin yıl dönümü.
HABER MERKEZİ
7 Ekim 2011 tarihinde, 88 yaşında ruhunu Rahman’a teslim eden Tenzile Erdoğan, vefatının 11. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediliyor. Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından binlerce müminin son yolculuğuna dualarla uğurladığı Tenzile Erdoğan, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet’te medfun bulunuyor. Tenzile Ana’nın ismi, ülke genelindeki birçok İmam Hatip okulu, eğitim ve sağlık merkezinde yaşatılıyor.