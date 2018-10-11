Tensip zaptı ne demek? Hukuk dilinde tensip zaptı nedir?

Tensip ne anlama geliyor? TDK'ya göre tensibin anlamı ne? Bu günlerde en çok anlamı merak edilen Tensip zaptı nedir? Tensip zaptı tam olarak ne anlama gelir? Hukuk dilinde tensip zaptı neyi ifade ediyor? İşte, bu terim hakkında bilgi edinmek isteyen bireyler için bazı detaylar

Tensip zaptı, davanın açılmasıyla birlikte mahkemenin ilk duruşma öncesi tuttuğu tutanağı ifade etmektedir. İlk duruşma gerçekleşmeden önce gerçekleştirilmeden önce gönderilen tensip zaptı, hakimin neler yaptığı ve taraflardan neler yapmasını istediği gibi bilgileri içerisinde barındırır. Tensip zaptı bir nevi taraflara ve üçüncü kişilere, davanın ilk duruşmasına dek neler yapılması gerektiğini bildiren mahkeme kararıdır.

Sanıkları duruşmaya çağırması anlamında kullanılıyor

Ceza davalarında tensip zaptı, şikayetci ve sanığın davetiye ile duruşmaya çağırılmasına, tanıklara haber verilmesine, dava ile ilgili dosya ve belgelerin getirilmesine ve duruşmanın yapılacağı günün ve saatin duyurulmasına yaramaktadır. Hukuk davalarında tensip zaptı, taraflara çağrı kağıdı çıkarılmasına, dava açan kişinin dilekçesinin karşı tarafa tebliğine, dava ile ilgili diğer dosya ve belgelerin getirilmesine ve duruşmanın yapılacağı günün ve saatin duyurulmasına yaramaktadır. Tensip, TDK'ya göre uygun bulmak, uygun görmek ve münasip görmek anlamlarını taşımaktadır.