Teniste 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası sona erdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre iller, bölgeler ve final olmak üzere üç aşamada gerçekleşen şampiyonaya 103'ü kadın olmak üzere 207 takımdan toplam 771 sporcu başvuruda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenen organizasyon sonucunda kadınlar ve erkeklerde ENKA Spor Kulübü şampiyon olurken, Avrupa Yakası Tenis Kulübü kadınlarda, Bülent Duran Tenis Spor Kulübü ise erkeklerde ikinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Cengiz Durmuş, zorlu salgın sürecinde önemli bir şampiyona gerçekleştirdiklerini söyledi.

Durmuş, kulüplerin büyük bir istekle organizasyona katılım sağladığını belirterek, "Şampiyonanın ilk aşaması 19 ilimizde 80 erkek, 77 kadın takımının katılımıyla eş zamanlı düzenlendi. Bu gelişme tenisin ülkemizin her yerinde oynanabilir bir spor haline geldiğini gösteriyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Şampiyona sayesinde ülkemiz tenisinin geleceği, altyapı sporcularımız kendini geliştirme fırsatı buldu. Katılım gösteren kulüplerimiz, sporcu ve ailelerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.