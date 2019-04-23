Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup - Organizasyonda ikinci gün sona ererken, milli tenisçi Çağla Büyükakçay turnuvaya ilk turda veda etti- Turnuvanın teklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Carla Suarez Navarro, vatandaşı Lara Arruabarrena'ya yenilerek ilk turda elendi



İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tabloda ikinci gün maçları tamamlandı. Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının ikinci gününde ilk tur maçları oynandı. Korta çıkan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, eski dünya 2 numarası Rus Svetlana Kuznetsova'ya 2-0 yenilerek elendi. Çağla'nın elenmesiyle teklerde Türk sporcu kalmadı. Turnuvanın ilk sürpriz sonucuna İspanyol Lara Arruabarrena imza attı. Dünya sıralamasında 117. olan 27 yaşındaki tenisçi, turnuvanın 1 numaralı seribaşı dünya 27 numarası vatandaşı Carla Suarez Navarro'yu 2-0'lık skorla eledi. Organizasyonun 2 numaralı seribaşı olan dünya 30 numarası Rumen tenisçi Buzarnescu, İsrailli Julia Glushko'yu 2-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi. Son şampiyon Fransız Pauline Parmentier de Rus Evgeniya Rodina'yı 2-0'lık skorla geçti. Rus Veronika Kudermetova, Çek Barbora Strycova, Macar Timea Babos, Rumen Sorana Cirstea ve Kazak Elena Rybakina rakiplerini eleyerek yoluna devam etti.

- İkinci günün sonuçları

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta ikinci günün sonuçları şöyle: Elena Rybakina (Kazakistan)-Katerina Siniakova (Çekya): 3-6, 6-2, 6-4 Julia Glushko (İsrail)-Mihaela Buzarnescu (Romanya): 4-6, 4-6 Carla Suarez Navarro (İspanya)-Lara Arruabarrena (İspanya): 4-6, 5-7 Çagla Büyükakçay (Türkiye)-Svetlana Kuznetsova (Rusya): 3-6, 6-7 Pauline Parmentier (Fransa)-Evgeniya Rodina (Rusya): 6-1, 6-1 Sorana Cirstea (Romanya)-Irina Bara (Romanya): 2-6, 6-0, 6-0 Timea Babos (Macaristan)- Ivana Jorovic (Sırbistan): 6-4, 6-4 Viktoria Kuzmova (Slovakya)-Barbora Strycova (Çekya): 7-5, 5-7, 4-6 Maria Sakkari (Yunanistan)-Veronika Kudermetova (Rusya): 3-6, 4-6

- Üçüncü gün programı

Organizasyonda yarın milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile Pemra Özgen, çiftlerde korta çıkacak. Milli sporcular, Macar Timea Babos ve Fransız Kristina Mladenovic çiftiyle karşılaşacak. Turnuvaya yarın teklerde ise 1. ve 2. tur maçlarıyla devam edilecek. Program şöyle: 1. tur: Kristina Mladenovic (Fransa)-Dayana Yastremska (Ukrayna) Marketa Vondrousova (Çekya)-Ajla Tomljanovic (Avustralya) Kirsten Flipkens (Belçika)-Ana Bogdan (Romanya) Kateryna Kozlova (Ukrayna)-Anastasia Potapova (Rusya) 2. tur: Margarita Gasparyan (Rusya)-Mihaela Buzarnescu (Romanya) Barbora Strycova (Çekya)-Sorana Cirstea (Romanya) Lara Arruabarrena (İspanya)-Rebecca Peterson (İsveç)

Pauline Parmentier (Fransa)-Elena Rybakina (Kazakistan)





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