Tencerede suyla kek pişiriyoruz! Tencerede sünger kek tarifi

Tencerede Sünger Kek Malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı dolusu toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

1,5 su bardağı beyaz un

1 tatlı kaşığı margarin oda sıcaklığında beklemiş

Tencerede Sünger Kek Nasıl Yapılır?

Derin bir kaseye yumurtaları kırıyoruz, şekeri ilave edip çırpıyoruz. Açık sarı renk alana çırptıktan sonra süt ve sıvı yağ koyuyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. (mikser yoksa da el çırpıcıyla olur) İçine kakao, kabartma tozu, vanilya ve un ilave edip karıştırıyoruz. Yoğun ama akışkan bir hamur elde ediyoruz. Isıya dayanıklı cam bir kase alıyoruz. İçine girebilecek bir tencereniz olmalı. Ona göre seçin. kasenin içini margarinle yağlıyoruz. Her tarafı yağlanmalı. Kek hamurunu içine döküyoruz. Yarısına kadar dökün. Ağzına kadar doldurursanız taşacaktır.

Cam kabı tencereye oturtun. Tencereyle cam kabın arasından dikkatlice (sakın kek kabının içine denk gelmesin) sıcak su dökün. Tencerenin yarısına kadar gelsin. yani kabın yarısına gelmeli. Üstüne temiz bir bez örtün tencerenin kapağını kapatın. Bezin kulaklarını tencerenin üstünde toparlayın yanmasın

Kısık ateşte yaklaşık 45 dakikada kekiniz pişecektir. Kabınızın büyüklüğüne bağlı olarak pişme süresi değişir. Pişip pişmediğini anlamak için kek hamuruna kürdan batırın. Eğer temiz çıkıyorsa hamur bulaşmıyorsa pişmiş demektir. Ters çevirerek çıkarın. Afiyet olsun.