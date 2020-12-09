Temsilcimiz Avrupa'ya farklı mağlubiyetle veda etti

Dün yaşanan ırkçılık skandalı nedeniyle bugüne ertelenen mücadelede Paris Saint-Germain'e konuk olan temsilcimiz Başakşehir, 90 dakikanın sonunda 5-1'lik skorla kaybederek Avrupa serüvenini sonlşandırdı.

'Irkçılığa hayır'

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçı, kaldığı yerden başladı. İki takımın oyuncuları da maç öncesi ısınma hareketlerine çıkarken, ırkçı söylemlere maruz kalan Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logolarının yer aldığı ve 'Irkçılığa Hayır' yazan beyaz renkte tişörtler giydi. Hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti

Maç 14. dakikadan itibaren yeniden başladı

Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı. 90 dakika sonunda temsilcimiz 5-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Paris Saint-Germain 12 puanla grup liderliğini ilan ederken, temsilcimiz Başakşehir ise 3 puanla grubu son sırada tamamladı.

Hakemler de değiştirildi

Dünkü karşılaşmayı 14 dakika yöneten Rumen hakem ekibi, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle değiştirildi. Bir gün sonra kaldığı yerden devam eden maça Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.