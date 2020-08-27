Temmuzda Avro Bölgesi'nde şirket kredileri yüzde 7 arttı

BERLİN (AA) - Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre temmuz ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü. Söz konusu krediler haziranda ise yüzde 7,1 artmıştı.

Temmuzda finans dışı kredilerin hazirana göre yavaşlamasına rağmen, şirketlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde "acil kredi" taleplerinin artmasından dolayı 11 yılın en yüksek seviyesine yakın olması dikkati çekti.

Hane halkına verilen krediler de 2019’nın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken bir önceki aya göre değişmedi. Temmuzda geniş para arzı M3 ise yüzde 10,2 büyüyerek, hazirandaki yüzde 9,2'lık artışın üzerinde kaldı.