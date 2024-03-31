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Ekonomi Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?
Ekonomi

Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2024-03-31 01:10:00 -
Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?" sorusunu cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV yayınında gündeme ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücrette yüzde 100'ün üzerinde artış yaptık"

Yılmaz, "Asgari ücrette yüzde 100'ün üzerinde artış yaptık. Asgari ücreti vergiden muaf hala getirdik. Yüz milyarlarca kamuya maliyeti var. Asgari ücretle ilgili prim desteği veriyoruz. Asgari ücrette ciddi düzenlemeler yapmış durumdayız. Sanki herkes bu ücreti vermeliymiş gibi hava oluştu, bunu da kırmamız lazım." dedi.

Temmuzda emekli zammı olacak mı?

Cevdet Yılmaz, "Emekli sayımız 16 milyonu aştı. Çok ciddi bir rakama geldi. Emeklilerimizle ilgili her zaman yanlarında olduk. Geçenlerde yaptığımız düzenlemelerle kanuni artış oranlarına ilave yaptığımız düzenlemeler 300 milyar lira civarında bir tutar oluşturdu. Sayı fazla olunca etkisi de fazla oluyor. Birçok sıkıntıyı yaşadığımız bir döneme rağmen emeklilerimizin yanında olmaya çalıştık. Emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Temmuzda yeni bir değerlendirme olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde emeklilerimizin sıkıntıları önceliğimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.
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1 Nisan'dan sonra herhangi bir sürprizin beklenmediğini söyleyen Yılmaz, "Tam aksine OVP'deki yol haritamız neyse adım adım hayata geçireceğiz. Seçim sonrası spekülasyonları yapanlar oluyor. Bu bir genel seçim değil. Genel seçimlerde milli politikaların değişmesini tartışabilirsiniz. Hükümetin değişme ihtimali vardır, Meclis'in değişme ihtimali vardır. Bugün yerel seçim yapıyoruz. Siyasi olarak baktığınızda milli ve makro politikaların değişmesi için bir zemin yok. Geçen mayısla ilgili yanlış bir mukayese yapılıyor." şeklinde konuştu.

"3 Temmuz'dan itibaren yıllık bazda enflasyonda düşüş trendini göreceğiz"

Cevdet Yılmaz sözlerine şöyle nokta koydu:

"Yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin düşüşleri göreceğiz. 3 Temmuz'dan itibaren yıllık bazda düşüş trendini göreceğiz. Önümüzdeki aylarda aylık bazda ivme kaybını görmeye de devam edeceğiz. 2025'te OVP yüzde 15 enflasyon, 2026'da ise tek haneli enflasyon diyoruz. Bütün planımızı buna göre yaptık."

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