  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Temmuz zammında beklenti yüzde 6

Emekli ve memurların gözü, temmuz ayında yapılacak maaş zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020’nin ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Zam oranının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayında açıklayacağı enflasyon oranları belirleyici olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:49:00 -
Temmuz zammında beklenti yüzde 6

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon mayısta yüzde 1.39 ilk beş ayda yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu ile milyonlarca sabit/dar gelirli emeklinin aylığına yılın ikinci yarısında yapılacak zam belli olacak.

Beklenti yüzde 5-6 arasında

Maaşlardaki artışın yüzde 5 ile 6 arasında olması bekleniyor. 

Düşük zam adeta emeklinin yazgısı oldu. Önceden bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak’ta maaşlarına yüzde 4 zam yapılan memur ve memur emeklisi, önümüzdeki ay enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 0.57 oranında enflasyon farkını şimdiden garantiledi.

Temmuzda yüzde 4 artış ile birlikte kamu çalışanları ile emeklilerine enflasyon farkı da ödenecek. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketine göre yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak öngörülüyor. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Farkın 1-2 puan arasında olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı