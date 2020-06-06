Temmuz zammında beklenti yüzde 6

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon mayısta yüzde 1.39 ilk beş ayda yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu ile milyonlarca sabit/dar gelirli emeklinin aylığına yılın ikinci yarısında yapılacak zam belli olacak.

Beklenti yüzde 5-6 arasında

Maaşlardaki artışın yüzde 5 ile 6 arasında olması bekleniyor.

Düşük zam adeta emeklinin yazgısı oldu. Önceden bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak’ta maaşlarına yüzde 4 zam yapılan memur ve memur emeklisi, önümüzdeki ay enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 0.57 oranında enflasyon farkını şimdiden garantiledi.

Temmuzda yüzde 4 artış ile birlikte kamu çalışanları ile emeklilerine enflasyon farkı da ödenecek. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketine göre yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak öngörülüyor. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Farkın 1-2 puan arasında olması bekleniyor.