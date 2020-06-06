Temmuz zammında beklenti yüzde 6
Emekli ve memurların gözü, temmuz ayında yapılacak maaş zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020’nin ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Zam oranının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayında açıklayacağı enflasyon oranları belirleyici olacak.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon mayısta yüzde 1.39 ilk beş ayda yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu ile milyonlarca sabit/dar gelirli emeklinin aylığına yılın ikinci yarısında yapılacak zam belli olacak.
Beklenti yüzde 5-6 arasında
Maaşlardaki artışın yüzde 5 ile 6 arasında olması bekleniyor.
Düşük zam adeta emeklinin yazgısı oldu. Önceden bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak’ta maaşlarına yüzde 4 zam yapılan memur ve memur emeklisi, önümüzdeki ay enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 0.57 oranında enflasyon farkını şimdiden garantiledi.
Temmuzda yüzde 4 artış ile birlikte kamu çalışanları ile emeklilerine enflasyon farkı da ödenecek. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketine göre yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak öngörülüyor. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Farkın 1-2 puan arasında olması bekleniyor.