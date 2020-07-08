“Temmuz ve Ağustos’ta doluyuz”

Bugünlerde bazı bölgelerde doluluk oranı yüzde 90’a ulaşan otel, motel ve diğer turistik tesislerin temmuz ile ağustos dönemine gelirlerine gelir katacakları öngörülüyor. Kiralık ev ve villa fiyatlarının bölgelere göre değiştiğini dile getiren acente temsilcileri ise geçen seneye göre taleplerde Yüzde 20 ila 25 artışa dikkat çekiyorlar. Ayrıca durgunluk sonrası yaşanan hareketliliği fırsat bilerek ekstra fiyat artışı yapanlar olduğunu vurgulayan temsilciler, güvenilir firmalar üzerinden rezervasyon yapılmasını öneriyorlar.

Fiyatlar makul görünüyor

7 günlük tatil için bin 500 ila 2 bin 500 lira bütçe ayıran yerli turistler de Corona virüsüne (Covid-19) karşı güvenli ve uygun fiyatlı oteller arıyorlar. Tur firmalarına devamlı telefon açan, online platformlara girip fiyat karşılaştırmaları yapan turistler; kaliteli ve indirimli mekânlarda konaklamayı tercih ediyorlar.

Kampanyalar takip ediliyor

Tatilciler, şu sıralar Güney Marmara illerinden Bursa ile Balıkesir’le yakından ilgileniyorlar. Söz konusu illerde bulunan otellerce uygulanan temmuz ve ağustos kampanyalarını takip ediyorlar. Kampanyalardan yararlanmak için yarışıyorlar. Zira Mudanya’da günlük 100-150 liraya, Altınoluk’ta 140-160 liraya, Edremit’te 200-210 liraya, Ayvalık’ta 205-215 liraya oda bulmak mümkün.

Ege’ye de akın devam ediyor. Bölgede yer alan oteller ve moteller fiyat rekabeti kızışmış durumda. Nitekim İzmir Urla’da 150-160 liradan, Seferihisar’da 170-180 liradan, Çeşme’de 180-190 liradan oda satışı yapılıyor. Muğla’nın tatil beldelerinden Bodrum, Marmaris ve Dalaman’da ise 150-200 liraya hizmet veren moteller var.

Akdeniz’e rağbet arttı

Akdeniz illerinden Antalya rağbet görüyor. Bunda oteller tarafından promosyonlar uygulanması önemli rol oynuyor. Öyle ki şu anda Alanya’da 100 liradan, Kemer’de 110 liradan, Kumluca’da 120 liradan Side’de 130 liradan başlayan fiyatlarla konaklanabiliyor.

Karadeniz’de günlüğü 80 liradan başlıyor

Karadeniz’in turistik şehirlerinden Kastamonu’da 80-90 liraya, Bartın’da 90-100 liraya, Sinop’ta 100-110 liraya, Samsun’da 110-120 liraya, Ordu’da 120-125 liraya, Giresun’da 130-135 liraya geceleme imkânı sunuluyor.