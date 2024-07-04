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Yerel Temmuz ayında karla mücadele
Yerel

Temmuz ayında karla mücadele

Yeniakit Publisher
2024-07-04 20:44:00 -

Yurdun büyük bölümü sıcak havanın etkisi altında. Van'ın Bahçesaray ilçesinde temmuz ayına rağmen halen karla mücadele sürüyor.

Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, Van'ın yüksek rakımlı yaylalarında karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çığlar nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri, iş makineleriyle temizleniyor. Yoğun bir kış mevsimi geçiren Bahçesaray ilçesine Çatbayır Mahallesi Avağerük Yayla yolu üzerindeki düşen çığlardan dolayı kar yığınlarını temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, çığ düşmeleri nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor. Çığ kütleleri altında kalan sulama kanalları da açılarak, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin normale dönmesi sağlanıyor.

Kış mevsimin yoğun geçtiği Bahçesaray ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2024 tarihinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığının 3 metre 22 santimetre olarak kaydedildi.

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