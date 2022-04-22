Emekli vatandaşlar gözlerini temmuz ayı maaş zammına çevirdi. Bu sebeple milyonlar sık sık “Emekli maaşları temmuz ayında ne kadar olur?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Temmuz 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, “Önümüzdeki Temmuz ayında emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız. Başka bir tarihi adım daha attık. Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 arttırdık” dedi.

Bakan Bilgin, “Dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bir miktar aşınma olmuş olabilir, ama biz bunu da bugünkü enflasyonla mücadele programımızın içerisinde değerlendirip ölçüyoruz. Netice itibari ile gelecek Aralık ayında bu konuyu yeniden ele aldığımız zaman hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyorduk. Çünkü biz bunu geçtiğimiz Aralık ayında başardık yeni yıla asgari ücrette yüzde elli zamla girdik. Son olarak ise asgari ücret düzeyindeki bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık” diye konuştu.

Emekli ve memur maaşları enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaması bekleniyor. Nisan, mayıs ve haziran ayında TÜFE yüzde 6 olursa; 6 aylık enflasyon yani temmuz maaş zammı oranı da yüzde 30.3 olacak.

Memurlar temmuz ayında yüzde 7 oranında sözleşme zammı da alacak. Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarında fark ödenecek.