Temmuz 2020 Dünya Gündemi
ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra Hırvatistan'da yapılacak genel seçimler, Belçika'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Kuzey Makedonya'da olacak erken genel seçim, temmuz ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Temmuz
- ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)" yürürlüğe girecek.
3 Temmuz
- ABD Başkanı Donald Trump, "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" etkinlikleri kapsamında Güney Dakota'daki Rushmore Dağı'nda düzenlenecek kutlamaya katılacak.
4 Temmuz
- İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yeni gevşeme adımları kapsamında aralarında kafe ve restoranların da olduğu bazı işletmelerin açılmasına izin verilecek.
- ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri düzenlenecek. Trump, başkent Washington'daki etkinliklere katılacak.
5 Temmuz
- Hırvatistan'da genel seçim yapılacak.
7 Temmuz
- ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek 2020 Başkanlık Seçimleri için New Jersey ve Delaware eyaletlerinde ön seçimler düzenlenecek.
8 Temmuz
- Belçika'nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu yapılacak.
9 Temmuz
- Brüksel'de AB Avro Grubu Toplantısı düzenlenecek.
10 Temmuz
- Brüksel'de Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı olacak.
11 Temmuz
- Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümünde anma törenleri gerçekleştirilecek.
- ABD'de 3 Kasım'da olacak 2020 Başkanlık Seçimleri için Louisiana ve Porto Riko'da ön seçimler yapılacak.
12 Temmuz
- Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenlenecek.
13 Temmuz
- Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı yapılacak.
15 Temmuz
- Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde "15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.
- Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı olacak.
- Kuzey Makedonya'da erken genel seçim gerçekleştirilecek.
17 Temmuz
- Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
20 Temmuz
- Brüksel'de AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi Toplantısı yapılacak.
- İngiltere-AB Brexit sonrası ilişkilere dair müzakerelerin yeni turu başlayacak.
24 Temmuz:
- Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
31 Temmuz
- Tüm dünyada Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlayacak.