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Yerel Temizlik yaparken kuyuya düşen vatandaş hayatını kaybetti
Yerel

Temizlik yaparken kuyuya düşen vatandaş hayatını kaybetti

Muğla'da kuyu temizliği yaparken halatın kopması sonucu kuyuya düşen adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 19:46:00 -
Temizlik yaparken kuyuya düşen vatandaş hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi Sece yaylasında kuyu temizliği yapan Turgut Özdemir isimli vatandaşın temizlik sırasında halat kopması sonucu kuyuya düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Bilinci kapalı bir şekilde Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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