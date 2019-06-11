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Temizlik personelinin isyanı: Bunları her gün topluyorum, Allah'tan korkun!

Bir işyerinde temizlik personeli olarak çalıştığını belirten şahıs, bulunduğu bölgede her gün onlarca ekmeğin çöpe atılmasına isyan etti. Çöpteki oyuncakları da gösteren duyarlı adam, bunları toplayıp durumu olmayan çocuklara vereceğini söyledi.

11 Haziran 2019 Salı 13:50

Bir okurumuz, yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na, bir temizlik personelinin haklı isyanının yer aldığı videoyu gönderdi. Her yıl ortalama 1,7 milyar ekmeğin çöpe atıldığı Türkiye’deki müsrif gıda tüketimine dikkat çeken temizlik personeli, bulunduğu mevkide her gün onlarca ekmeğin çöpe atılmasına isyan etti.

Temizlik personeli, “Allah rızası için... Bu mazlumun hakkıdır, bu yetimin hakkıdır. Bu, Arakan’da, Filistin’de, Suriye’de, diğer Müslüman ülkelerde, veya fark etmez Hristiyan ülkelerde bir lokma ekmeğe muhtaç olan insanların hakkını siz çöpe atıyorsunuz. Siz Allah’a nasıl hesap vereceksiniz? Kardeşim, 2 ekmek mi sana yetiyor, eve 3 ekmek alma. İsraf etme, Allah israf edeni sevmez. Allah’tan korkun. Her gün buradan ben ekmek topluyorum, Allah’tan korkun.” ifadelerini kullanarak müsrif tüketim alışkanlığının durdurulması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda çöpe atılan oyuncaklara da dikkat çeken şahıs, “Şu oyuncakları adam çöpe atmış. Bir sürü yetim, fakir, fukaranın alacak gücü yok. Ben çöpleri karıştırarak bunları topladım. Bunları yıkayıp, tertemiz fakire fukaraya vereceğim.” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:50
  1. ekmek israfı
  2. müsriflik

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