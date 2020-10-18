  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Temizlik personeli alımı | Güncel iş ilanları
Ekonomi

Temizlik personeli alımı | Güncel iş ilanları

Temizlik personeli açık iş ilanları | iş arayan pek çok kişi güncel iş ilanlarını araştırıyor. Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler yaşadıkları şehirlerdeki ilanlara ulaşmak istiyor. Peki, güncel temizlik personeli ilanlarına nasıl ulaşılır? | İŞKUR iş ilanları 2020.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:22:00 -
Temizlik personeli alımı | Güncel iş ilanları

Temizlik personeli alımı güncel | İş arayan binlerce kişi meslekleri ve kariyerleri doğrultusunda iş ilanlarını araştırıyor. Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler nereden nasıl ilanlara ulaşacaklarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Temizlik personeli alımı | Güncel iş ilanları

Koronavirüs salgını sebebiyle 17 Kasım’a kadar işten çıkarma yasağı bulunuyor. Bu süreçte işten çıkarma yasağı bulunsa da işini değiştirmek isteyenler ya da kanundan önce işten çıkarılanlar yeni bir iş arıyor. Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler ise nereden nasıl iş bulacaklarını, güncel ilanları nasıl takip edeceklerini merak ediyor.

Güncel iş ilanlarını ulaşmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvuru adımlarını merak ediyor. Güncel iş ilanlarına İŞKUR internet sitesi ya da kariyer sitelerinden ulaşmanız mümkün. Temizlik personeli alımı başvuru şartları ise ilandan ilana farklılık gösteriyor. İstanbul için onlarca temizlik ilanı bulunuyor. Söz konusu ilanlara ise İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İlanlara başvuru yapabilmek içinse e devlet şifresiyle sisteme giriş yapmanız gerekiyor.

İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi
Gündem

TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi

CHP destekçisi TELE1'de açıklamalarda bulunan Musa Özuğurlu, Azerbaycan'ın nitelikli ilerleme kaydedemediğini ve kayıplarının çok fazla oldu..
Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!
Korona Virüs

Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psik..
Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin Türkiye'ye boykot kararlarına gülüp geçiyoruz. Önce onlar kendi ayaklarında bağ..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay