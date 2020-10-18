Temizlik personeli alımı güncel | İş arayan binlerce kişi meslekleri ve kariyerleri doğrultusunda iş ilanlarını araştırıyor. Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler nereden nasıl ilanlara ulaşacaklarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Temizlik personeli alımı | Güncel iş ilanları

Koronavirüs salgını sebebiyle 17 Kasım’a kadar işten çıkarma yasağı bulunuyor. Bu süreçte işten çıkarma yasağı bulunsa da işini değiştirmek isteyenler ya da kanundan önce işten çıkarılanlar yeni bir iş arıyor. Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler ise nereden nasıl iş bulacaklarını, güncel ilanları nasıl takip edeceklerini merak ediyor.

Güncel iş ilanlarını ulaşmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvuru adımlarını merak ediyor. Güncel iş ilanlarına İŞKUR internet sitesi ya da kariyer sitelerinden ulaşmanız mümkün. Temizlik personeli alımı başvuru şartları ise ilandan ilana farklılık gösteriyor. İstanbul için onlarca temizlik ilanı bulunuyor. Söz konusu ilanlara ise İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İlanlara başvuru yapabilmek içinse e devlet şifresiyle sisteme giriş yapmanız gerekiyor.

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