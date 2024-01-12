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Aktüel Temizlik işçisi çöp kamyonundan düştü!
Aktüel

Temizlik işçisi çöp kamyonundan düştü!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 18:10:00 -

Tunceli'de tutunduğu çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), ağır yaralandı.

Tunceli'de tutunduğu çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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