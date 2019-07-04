Temizlik işçileri uyardı “Yerlere sigara izmariti atmayın” Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Caddesinde çalışan temizlik görevlisi Çetin Bilir, yerlere sigara izmariti atılmamasını istedi.

Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Caddesinde çalışan temizlik görevlisi Çetin Bilir, yerlere sigara izmariti atılmamasını istedi. Hürriyet Caddesinin temizliğinin kendisinden sorulduğunu anlatan Bilir, işini severek yaptığını söyledi.

İlçenin merkezinde yer alan Hürriyet caddesinde saat 16.00 ile 24.00 arası görev yaptığını anlatan 51 yaşında 2çocuk ve 3 torun sahibi Çetin Bilir, vatandaşlardan duyarlılık beklediğini söyledi. Sigara tiryakilerinden yerlere sigara izmarit atmamalarını isteyen Bilir, “Geçtiğimiz yıllarda da bu işi yaptım. Şimdi de İş-Kur’dan bu işe alındım. İşimi severek yapıyorum. Sigara tiryakilerinden duyarlılık bekliyorum. Sigara izmaritlerini yere değil çöp kutularına atsınlar” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.