Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir eve düzenledikleri baskında A.G.'yi yakaladı. Bir firmada temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen A.G.'nin kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen A.G., TEM Şubesi'ne götürüldü. A.G., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.