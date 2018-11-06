0553 313 94 23
impression

Temizlik görevlisi kadın örgüt elemanı çıktı!

Eskişehir'de, temizlik görevlisi olarak çalışan bir kadın terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle gözaltına alındı.

06 Kasım 2018 Salı 15:53
Temizlik görevlisi kadın örgüt elemanı çıktı!

Eskişehir'de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen bir kadın yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen temizlik görevlisi A.G. (53) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli A.G.'nin evinde yapılan arama ve kontrollerde çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Öte yandan şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunun akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:53
  1. Eskişehir
  2. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya sessizliğini bozdu! 'ABD'nin yaptığı...
    1. Rusya sessizliğini bozdu! 'ABD'nin..
    2. Adi Kullanım Kotası (AKK) ne zaman..
    3. MEB Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman..
    4. ABD'ye meydan okudu: Onları yeneceğiz
    5. Alman medyası: Bin Selman, S...
    6. Acı biber çok faydalı!
    7. Ronaldinho zor durumda! Sadece 5..
    8. Temizlik görevlisi kadın örgüt elemanı..
    9. Diş beyazlatacağım diye sağlığınızdan..
    10. Gizli tanık konuştu! 'Zekeriya Öz iş..
    11. Çin hurması Bursa'mızı çok sevdi
    12. AB'den Suudi Arabistan'a: Türkiye ile..
    13. Hangi ağrı ne anlama geliyor?
    14. Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK..
    15. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast..
    16. Hunzalar 120 yıl yaşıyor!
    17. Meral Akşener'den 'ittifak' açıklaması
    18. Sahte para veren adamı tekme tokat..
    19. Burak Yılmaz’da Trabzonspor ne kadar..
    20. Şekerden uzak durun
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'