0553 313 94 23

Temizlenen ağlarla 1,5 milyon balık hayata tutundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uygulamaya koyduğu proje ile 2014-2018 arasında denizlerde ve iç sularda yaklaşık 9 bin futbol sahası büyüklüğü alanda hayalet ağ taraması yaptı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:17
Temizlenen ağlarla 1,5 milyon balık hayata tutundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uygulamaya koyduğu proje ile 2014-2018 arasında denizlerde ve iç sularda yaklaşık 9 bin futbol sahası büyüklüğü alanda hayalet ağ taraması yaptı. Balıkçılar tarafından terk edilen ve halk arasında hayalet ağ diye adlandırılan bu ağların temizlenmesi ile yaklaşık 1,5 milyon balığın ölmesi engellendi.


‘Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ 2014 yılında ülkemizin deniz ve iç sularında unutulan veya terk edilen, halk arasında hayalet ağ olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi amacı ile uygulamaya konuldu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yakından takip ettiği ve geçtiğimiz aylarda da farkındalığı arttırmak amacıyla Çeşme’de dalış yaptığı denizlerin temizlenmesi projesi denizlerde sürdürülebilirlik noktasında büyük önem taşıyor.



Akdeniz ülkelerinde bir ilk


Pakdemirli, projenin kamu kaynağı kullanılması, çalışma süresi ve çalışma alanı büyüklüğü bakımından Akdeniz ülkeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyacağını belirterek, "Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil toplum kuruluşlarımız da olacak" dedi



63 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı


Projenin ülkemiz iç su ve denizlerinde 2014 yılından itibaren uygulandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Proje kapsamında 4 yıl içinde 600 lokasyonda yaklaşık 65 bin dekar, yani 9 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı taradık. Bu tarama neticesinde ise yine yaklaşık 449 bin metrekare, yani 63 futbol sahası büyüklüğünde terk edilmiş ağı ve 4 bin 420 adet sepeti sularımızdan çıkardık” diye konuştu.



"100 metre ağ, 300 deniz canlısının ortadan kalkmasına sebep oluyor"


Pakdemirli, “100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısının, organizmasının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş, kollamış oluyoruz. Dünyada da böyle bir durum söz konusu. Geçen yıl 650 bin ton ağ atılmış dünyada. Bunlar bir şekilde denize karıştı. Biz bu proje ile denizlerimizi temiz tutarak, sürdürülebilirliği arttırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romanyalı turist denizde boğuldu
    1. Romanyalı turist denizde boğuldu
    2. Kahta’da yaz spor okulları sona erdi
    3. Gümüşhane-Bayburt Havalimanında..
    4. Su kesintisi yapılacak
    5. Sakarya'da ceset bulundu
    6. ‘Esas hasta benmişim’
    7. Sahabe Safvan Bin Muattal’ı anma..
    8. Tarihi Ulucami’de restorasyon devam..
    9. Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246..
    10. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    11. "Yerel yönetimler yerelin sorunlarıyla..
    12. Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını..
    13. İslâm düşmanlarının faaliyetlerine..
    14. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu..
    15. Filistin'de okuma yazma bilmeyen oranı..
    16. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    17. Eşinden boşandı, sıfırdan başladı,..
    18. Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı
    19. Ailede hukuk
    20. MSB: “İlk müşterek kara devriyesi..
    21. Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına..
    22. Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona..
    23. “Devrimci” Erdoğan!!
    24. MHP Lideri Bahçeli, Söğüt’te önemli..
    25. ABD ile ilk ortak kara devriyesinin..
    26. Kazada ölen milli futbolcu son..
    27. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    28. Başkan Oprukçu’dan yeni eğitim ve..
    29. HDP, Yenikapı tiyatrosuyla yırtar mı?
    30. Mardin'de sıcak çatışma...
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'