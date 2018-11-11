Temiz ve toplu bir ev titiz kadının vazgeçilmezidir



Banyoyu her gün temiz görmek mümkün olmuyor. Banyolar çok çabuk kirlendiğinden evin en zor temiz tutulabilen yerleridir. Kirli ve lekeli fayanslar eğer yöntemini bilmiyorsanız başa dert olabiliyor. Ama onlara haftada bir veya 15 günde bir vakit ayırsanız yeter.

Pahalı kimyasallar

Pahalı kimyasallar almak ve eve temizlikçi çağırmak yerine gayet ucuz ve kolay bir yöntemle banyo fayanslarınızı temizleyebilirsiniz.

Doğal temizliğin başrolü beyaz sirkededir. Bildiğiniz sıradan elma sirkesi. Galiba BİM'de 150 kuruş falan..

Bir kabı yarı yarıya beyaz sirke ve ılık suyla doldurun. Bu karışıma batırarak süngerin sert tarafıyla fayansları ovup, ılık suyla durulayın. Kalanı ile yerleri de silebilirsiniz. Mikrop bile bırakmaz, bırakın kiri!

Bir diğer daha etkili yöntem: 250 ml deterjan, 250 ml ılık beyaz sirke..

Beyaz sirkeyi ısıtın. Çok sıcak olmasın ancak parmağınızla bakabilecek kadar sıcak olsun.

Huni yardımıyla sprey şişesine sirkeyi ve deterjanı dökün. Döktükten sonra şişeyi yavaşça çalkalayın.

Şimdi kirli ve lekeli bölgelere sıvıyı püskürtün ve bulaşık süngeri yardımıyla temizleyin.

30 dakika boyunca bekleyin ve daha sonra burayı soğuk suyla yıkayın.

Lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Uyarı: Silikon ve plastik bölgeler sirkeden zarar göreceğinden bu alanlara sıvıyı püskürtmemenizi tavsiye ederiz.

Bir diğer yöntem: Yedi bardak su, yarım su bardağı karbonat, bir fincan limon suyu ve yine yarım fincan beyaz sirke..

Malzemelerin tamamını bir kabın içerisinde karıştırıp macun kıvamına getirin. Daha sonra eski diş fırçası veya bulaşık süngeri yardımıyla macun kıvamına getirdiğiniz karışımı fayans aralarının üzerinden geçip durulayın. Bu işlemi yaptıktan sonra fayans aralarının beyazladığını göreceksiniz.

Lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Bu yöntemleri istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Sonuçtan memnun kalacaksınız.

Başta keskin bir sirke kokusu etrafı çevreleyebilir. Ancak merak etmeyin kısa zamanda geçer.