Temiz Haliliye için ekipler sahada

Haliliye Belediyesi başlattığı özel temizlik ve ilaçlama programı ile pırıl pırıl cadde ve sokakları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın ‘pırıl pırıl Haliliye’ sloganıyla ile temizlik işleri müdürlüğü, günlük yapılan temizlik çalışmasının yanı sıra özel oluşturduğu temizlik programı ile her gün bir mahalleyi pırıl pırıl yapıyor. Yapılan program kapsamında, rutin çalışmaların yanında her gün bir mahalleye çıkarma yapan ekipler, apartman bahçeleri, cadde ve sokaklar, çöp konteyneri ve molozlara müdahale ediyor.

Belediyenin rutin temizlik çalışmaların yanında, özel temizlik programları ile de her mahallede ayda bir defa özel çalışma yaptıklarını aktaran Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı Halil Haktankaçmaz, “Böylesi çalışmalar Şanlıurfa’nın ve Haliliye ilçesinin şanına yakışan çalışmalar. Bu çalışmalarından dolayı Başkan Canpolat’a teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Mahalle Muhtarı Nahit Çiftçi ile Eyyubi Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan da temizlik çalışmaları için belediye yetkililerine teşekkür etti.

Yapılan bu çalışma ile güne daha temiz bir mahallede başlayan vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı ekiplere memnuniyetlerini ifade etti.