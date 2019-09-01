Diyarbakır’ın Bağlar ilçe Belediyesi, ilçe genelinde yaygınlaştırdığı temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokakların yanı sıra eğitim kurumlarının dış bakım, çevre düzenlemesi ve temizliğini de yapıyor.

Diyarbakır Bağlar İlçe Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde eğitim kurumlarına yönelik önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Okulların çevre düzenlemesi ve dış bakımları yapılarak okul bahçelerine parke taşları döşeniyor. Yıkama ve temizlik araçları kullanılarak okullar temizlenerek güzel bir görüntü kazandırılıyor. Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim alması bizim için büyük taşıyor. Temiz Bağlar, temiz okullar sloganıyla başlattıkları temizlik çalışmalarını genel bir politika haline getirdik. Okullardaki çalışmalar devam edecektir" dedi.

"Sağlıklı koşullarda eğitime önem veriyoruz"

Başkan Beyoğlu, sağlıklı koşullarda eğitime önem verdiklerini söyledi. Beyoğlu, "Cadde ve sokaklarımızın yanı sıra eğitim kurumlarımızı da temizleyerek hijyenik hale getirmeye çalışıyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim alması bizim için büyük önem taşıyor. Eğitime ciddi önem veriyoruz. Belediyemizin imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bu doğrultuda hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Bu hizmetten memnun kalan okul yöneticileri ve veliler, yapılan çalışmalardan dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.