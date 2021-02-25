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Ekonomi Teminat Mektubu nedir ve neden alınır? Teminat mektubu nasıl alınır?
Ekonomi

Teminat Mektubu nedir ve neden alınır? Teminat mektubu nasıl alınır?

Teminat mektubu, bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve benzeri konularda muhatap kuruluşa hitaben verdikleri ve söz konusu işin yerine getirilmemesi durumunda ilk yazılı talepte mektup tutarının kayıtsız şartsız ödenmesi taahhüdünü içeren garanti sözleşmesine denir. Peki, teminat mektubu nedir ve neden alınır? Teminat mektubu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:49:00 -
Teminat Mektubu nedir ve neden alınır? Teminat mektubu nasıl alınır?

Teminat mektubu, genellikle bankaların kullandığı ticari güvencedir. Çünkü risklerin sınırlandırılmasında, hatta doğru kullanıldığında sıfırlanmasındaki yardımı büyüktür. İşte teminat mektubuyla alakalı merak ettiğiniz haberin devamı…  

Teminat mektubu nedir ve ne işe yarar?

Teminat mektubu, bankalar tarafından ödemelerin güvence altına alınabilmesi için verilen belgedir. Bu belge herkes tarafından güvence belgesi olarak isimlendiriliyor. Teminat mektubu, herhangi bir işin belirlenmiş olan şartlarda yapılacağını ve alınan bu borçların belirlenen sürelerde ödeneceğini gösterir. Müşteriler alacağı borçlardan veya yapacağı bir işten dolayı bankalardan teminat belgesi alabilir. Aldığı bu belge sonucunda belirlenen süreler içerisinde yapacağı işi yapması ve ödemesi gereken parayı ödemesi gerekir.

Teminat mektubunda sorumlu taraflar bulunur. Bu tarafları aşağıdaki maddeler halinde sıralamak mümkündür.

a) Lehtar

b)Muhatap

c)Banka

Teminat mektubu nasıl alınır?

Teminat mektubu almak isteyen kişiler öncelikle herhangi bir bankaya giderek başvuru yapması gerekiyor. Banka tarafından verilen bu teminat mektuplarının farklı çeşitleri bulunuyor. Bu çeşitler şu şekildedir;

a)Süreli teminat mektubu

b)Süresiz teminat mektubu

c)Kesin teminat mektubu

d)Geçici teminat mektubu

e)Avans teminat mektubu

Teminat mektubu almak isteyen kişilerin hangi sebeple almak istediği de önemli bir konudur. Başvuran kişilerin teminat mektubunun neden gerekli olduğunu ve hangi konuda kullanılacağını bankalara açıklamak zorundadır. Bankalar bu durumu belirli bir ölçüye göre değerlendirerek, teminat mektubunu verir veya vermez. Özellikle başvuran kişilerin kredi puanı düşük olması durumunda, teminat mektubu kişilere verilmeyebilir.

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