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Siyaset Temelli'nin hayal ettiği Türkiye siyaseti: HDP öncülük edecek
Siyaset

Temelli'nin hayal ettiği Türkiye siyaseti: HDP öncülük edecek

Altılı Masa'nın gizli ortağı HDP'nin Milletvekili Sezai Temelli, Türkiye siyasetine ittifaklarla partisinin öncülük edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 03:01:00 -

PKK'nın yayın organı Medya Haber'de yayınlanan 'Kurdistan Gündemi' adlı programda konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP Milletvekili Sezai Temelli açıklamalarda bulundu. Temelli, "Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek. İttifaklar (CHP ve İyi Parti) ile beraber hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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