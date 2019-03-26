0553 313 94 23

“Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

26 Mart 2019 Salı 10:38
“Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak”

Finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından Merkez Bankası rezervleriyle ilgili konuların da gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, şu değerlendirmelerde bulundu: “Öncelikle, iktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Öncü veriler, yurt içinde ilk çeyrekte ılımlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Cari dengede de güçlü bir iyileşme trendi gözlemliyoruz."

“İstikrarlı bir artış söz konusu”

Merkez Bankası elindeki tüm araçları fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için kullanmaya devam ediyor. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz. Rezervlerle ilgili olarak şunu ifade etmek isterim. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek. Geçtiğimiz yıl finansal piyasa oynaklıklarını takiben rezervlerde bir miktar gerileme gözlenmişti. Ancak, o dönemden bu yana istikrarlı bir artış trendi söz konusu. Hedefimiz, bu trendi güçlü bir şekilde devam ettirmek. Bu konuda duruşumuz net. Brüt rezervlerle ilgili dönem dönem dalgalanmalar yaşanması olağandır. Sıra dışı bir durum söz konusu değil. Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır.

“Dengelenme süreci devam ediyor”

Döviz ve hisse senedi piyasasında hareketlenme görülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomiye ilişkin makro göstergelerin koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret ettiğini açıkladı.

İyileşme hızlanacak

Açıklamada, mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracatın büyümeye yüksek katkı verdiği ve bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, ekonomik dengelenme sürecinde para politikasının fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillendiği, maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklediği belirtilerek, “Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir” denildi.

Yakından takip ediliyor

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:38
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya
  2. Merkez Bankası
  3. Para politikası
  4. Döviz ve hisse senedi piyasası
  5. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  6. makro göstergeler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik hakim
    1. Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik..
    2. Soylu açıkladı: İtirafçıları..
    3. ASUS bilgisayarlara "arz zinciri"..
    4. AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi..
    5. Yemen’de ortalık kaynıyor
    6. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    7. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    8. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    9. Rakipsiz muhtar
    10. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    11. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    12. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    13. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    14. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    15. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    16. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    17. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    18. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    19. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    20. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    21. Gaziantep Algspor adım adım..
    22. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    23. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    24. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    25. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    26. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    27. ABD’de otelde silahlı saldırı
    28. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    29. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    30. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti