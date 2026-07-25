Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

İlk etapta 5 bin konut için kura sürecinin noter huzurunda yürütüldüğünü ifade eden Şahin, "Biz AK Partiyiz, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinde kayırmacılık asla olmaz. İlk 5 bin ve yedek 5 bin hak sahibi noter huzurunda belirleniyor. Tamamen şeffaf şekilde, canlı ortamda kime çıkacağı belli oluyor. Bu anlayış güven ve huzuru beraberinde getiriyor." dedi.