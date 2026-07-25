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Bir gecede olmayacak şeyler oldu: Türkiye’den SİHA alan ülke insansız hava araçlarını S-400’lere yem etmeye başladı Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi Zirveden birlik ve beraberlik mesajı: Bakan Uraloğlu Sis Dağı’ndan seslendi Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez Türkiye KAI KT-1T Woongbi uçaklarından çıkıyor: ‘Dönüm noktası olacak’ uçaklar geliyor O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
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Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından inşa edilecek Bahçelievler Projesi’nin ilk kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

#1
Foto - Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Gaziantep'te, Bahçelievler Projesi kapsamında ilk 5 bin hak sahibi için kura çekim töreni düzenlendi.

#2
Foto - Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeye büyük önem verdiklerini söyledi.

#3
Foto - Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Yeşil alanların ve suyun yaşam kalitesini artırdığına dikkati çeken Şahin, herkesin bahçeli evde yaşamasının temel bir hak olduğunu belirtti.

#4
Foto - Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

İlk etapta 5 bin konut için kura sürecinin noter huzurunda yürütüldüğünü ifade eden Şahin, "Biz AK Partiyiz, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinde kayırmacılık asla olmaz. İlk 5 bin ve yedek 5 bin hak sahibi noter huzurunda belirleniyor. Tamamen şeffaf şekilde, canlı ortamda kime çıkacağı belli oluyor. Bu anlayış güven ve huzuru beraberinde getiriyor." dedi.

#5
Foto - Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getiren Şahin, projenin ikinci ve üçüncü etaplarının da hayata geçirileceğini belirterek, amaçlarının herkesin bahçeli konutlara kavuşması olduğunu söyledi.

#6
Foto - Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz da projeyle mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

#7
Foto - Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, belediye yöneticileri ve davetliler katıldı.

#8
Foto - Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Konuşmaların ardından 5 bin asil ve yedek hak sahibi kura ile belirlendi.

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