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Teknoloji Temel Kotil'den çok konuşulacak "ATAK-2" açıklaması: Ondan daha iyi olacak
Teknoloji

Temel Kotil'den çok konuşulacak "ATAK-2" açıklaması: Ondan daha iyi olacak

"SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı"nda konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-2 projesi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 22:06:00 - 2021-11-11 22:06:32

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı"nda soruları yanıtladı.

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) 18 Mart 2023 tarihinde motor çalıştırarak hangardan ilk çıkışını yapacağını dile getiren Kotil, "Bu şu demek: Yer testlerine başlıyoruz. 18 Mart 2025'e kadar yer testleri olur. Uçmuş gibi, üzerinden hava akarken şok dalgalarıyla test etmemiz gerekiyor. 2025'te inşallah teslim ediyoruz Hava Kuvvetleri'ne" dedi.

"Amerika'nın Apache'sinden iyi olacak"

ATAK-2 Helikopteri hakkında da önemli bilgiler paylaşan Kotil şunları kaydetti:

"ATAK-2 Helikopterimiz var. ATAK helikopterimizin 76.'sını teslim ettik. 83 tanesini teslim edeceğiz. Filipinler'e 6 tane ihracat yapıyoruz. Aşağı yukarı 300 kilo patlayıcı taşır. Biliyorsunuz en iyi helikopter Amerika'nın Apache helikopteri var. İnşallah bu ondan daha iyi olacak. Bunun bir de kız kardeşi var. 2024'te uçacak. Diğer çok projemiz var ama bunlar göz dolduruyor."

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