Temel Kotil F-35'in rakibi milli uçağı anlattı

Türkiye'nin ihtiyacı olan hayalet uçaklar yerli milli imkanlarla üretilecek. Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, canlı yayında milli muharip uçağı tanıttı.

İşte Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar:

F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.

Sosyal medyada paylaşılan parça

Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça.

Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir. 4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştı.

Milli muharip uçağın F-16 ile kıyaslanması

F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında. Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek, seri üretim 2028'de.