  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Temel Kotil F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Teknoloji

Temel Kotil F-35'in rakibi milli uçağı anlattı

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kotil, F-35'in rakibi olacak olan milli uçağı anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:42:00 - 2021-11-10 21:53:36
Temel Kotil F-35'in rakibi milli uçağı anlattı

Türkiye'nin ihtiyacı olan hayalet uçaklar yerli milli imkanlarla üretilecek. Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, canlı yayında milli muharip uçağı tanıttı.

İşte Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar:

F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.

Sosyal medyada paylaşılan parça

Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça.

Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir. 4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştı.

Milli muharip uçağın F-16 ile kıyaslanması

F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında. Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek, seri üretim 2028'de.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın
Siyaset

Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, vefatının seneyi devriyesinde andığı mütefekkir ve şair Osman Yüksel ..
İP’ten HDP’ye zeytin dalı! Akşener mecbur bırakıldı kusura bakmayın
Siyaset

İP’ten HDP’ye zeytin dalı! Akşener mecbur bırakıldı kusura bakmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kürdistan' skandalının ardından kendisini kurtarmak için söylediği "HDP'yi PKK'nın yanında konumla..
Erdoğan ile görüşmesi 2 saatten fazla sürdü! Karamollaoğlu'ndan açıklama
Gündem

Erdoğan ile görüşmesi 2 saatten fazla sürdü! Karamollaoğlu'ndan açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı 2 saat 20 dakika süren görüşmeye ilişkin "Dünyanın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay