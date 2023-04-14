Temel Kotil duyurdu: Sipariş yetiştiremiyoruz
HÜRKUŞ ve ANKA'ya sipariş yağdığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "ANKA'dan ayda 5 adet yapıyoruz. Şu anda Türkiye, sipariş yetiştirememe problemi yaşıyor" dedi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA SİHA ve HÜRKUŞ, ihracat başarılarına devam ediyor.
HÜRKUŞ'un 2 ülkeye ihraç edildiğini belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "3'üncü ülke yolda. 2 tanesi 50 milyon Euro değerinde" ifadelerini kullandı.
"Siparişler yetişmiyor"
ANKA SİHA'ya da değinen Kotil, "ANKA'dan ayda 5 adet yapıyoruz. Şu anda Türkiye, sipariş yetiştirememe problemi yaşıyor" dedi.
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