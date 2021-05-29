Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

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Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın en büyük hayallerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışından sonra dün Taksim Camii'ni de açtı.

Karamollaoğlu sessizliğe gömüldü!

Taksim Camii'nin Cuma namazı ile Müslüamaların ibadetine açılması tüm yurtta coşku ile karşılanırken, muhalefetten hazımsızlık sesleri yükseldi. Millet İttifakı'nın destekçilerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessiz kalmayı tercih etti.

Merhum Erbakan Hoca'nın hayaliydi

Taksim Camii'nin açılışı, Merhum Necmettin Erbakan'ın şu sözleri akıllara getirdi: "Sivas'ın bir köyüne gidelim, diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim'de bir cami yapacakmış. Ne diyecek bu köydeki adam; Allah razı olsun ya ne güzel diyecek. Peki bre fosil kafa, halk böyle söylerken sana ne oluyor? Sen niye Taksim'e cami yapılacak diye kuduruyorsun, isterik nöbetler geçiriyorsun?"

Karamollağı twitterdan iktidarı hedef aldı

Merhum Erbakan Hoca'nın mirasını devraldığını iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii'nin açılışına ilişkin tek bir kelime etmemesi tepki ile karşılandı. Karamollaoğlu bugün twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla iktidarı 'ekonomi' üzerinden hedef aldı.

Çamlıca Camii'ni de eleştirmişti

Karamollaoğlu, Çamlıca Camii'ni de şu sözlerle eleştirerek tepkilerin odağında yer almıştı:

"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim."