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Gündem Temel Karamollaoğlu'ndan Selçuk Bayraktar açıklaması: Beni ümitlendirdi
Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan Selçuk Bayraktar açıklaması: Beni ümitlendirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerli insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 14:47:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan Selçuk Bayraktar açıklaması: Beni ümitlendirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu, yerli ve milli insansız hava araçlarının mimari olan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, kendisini TEKNOFEST'e davet etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bayraktar'ın insansız hava araçlarıyla büyük başarılara imza attığını vurgulayan Karamollaoğlu, TEKNOFEST'te gördüğü manzaranın kendisini ümitlendirdiğini dile getirdi.

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Yorumlar

erg

dediği hiçbir şeyi samimi bulmuyorum inanmıyorum
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H.K

Başina taşmi düştü bunun.
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