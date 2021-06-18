Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk ile ilgili yeni açıklama

Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın moderatörlüğünde yayınlanan Liderler Özel Röportaj serisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Gazeteci Timur Soykan tarafından, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün 53 twitle yaptığı kurultay çağrısı hatırlatılan Karamollaoğlu'na "bu süreci nasıl yöneteceksiniz, partinizde bir çatlağa yol açar mı?" ve "Asiltürk'ün Erdoğan'la görüşmeden önce böyle bir düşüncesi var mıydı yoksa Erdoğan'la görüştükten sonra mı böyle bir çizgiye geldi?" soruları yöneltildi.

"Siyasete yaklaşımında bazı değişikler vardı"

Karamollaoğlu soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Daha önce de söyledim. Parti içindeki tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Sayın Asiltürk'le elli yıldır beraberiz. Farklı kanaatleri görüşleri vardı. Yerine göre bunu dillendirir de ama kamuoyunda açık bir şekilde olmasaydı daha iyi olurdu. Kendisinin daha önceden de siyasete yaklaşımında bazı değişikler vardı."

"Kırgın değilim ama hoş olmadı"

Karamollaoğlu, "Kamuoyu önünde kongre çağrısı yapmasına kırgın mısınız?" sorusuna "Kırgın değilim ama hoş olmadı" karşılığını verdi.