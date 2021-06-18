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Siyaset Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk ile ilgili yeni açıklama
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk ile ilgili yeni açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kurultay çağrısında bulunan Oğuzhan Asiltürk ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 10:40:00 - 2021-06-18 11:14:05
Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk ile ilgili yeni açıklama

Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın moderatörlüğünde yayınlanan Liderler Özel Röportaj serisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Gazeteci Timur Soykan tarafından, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün 53 twitle yaptığı kurultay çağrısı hatırlatılan Karamollaoğlu'na "bu süreci nasıl yöneteceksiniz, partinizde bir çatlağa yol açar mı?" ve "Asiltürk'ün Erdoğan'la görüşmeden önce böyle bir düşüncesi var mıydı yoksa Erdoğan'la görüştükten sonra mı böyle bir çizgiye geldi?" soruları yöneltildi.

"Siyasete yaklaşımında bazı değişikler vardı"

Karamollaoğlu soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Daha önce de söyledim. Parti içindeki tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Sayın Asiltürk'le elli yıldır beraberiz. Farklı kanaatleri görüşleri vardı. Yerine göre bunu dillendirir de ama kamuoyunda açık bir şekilde olmasaydı daha iyi olurdu. Kendisinin daha önceden de siyasete yaklaşımında bazı değişikler vardı."

"Kırgın değilim ama hoş olmadı"

Karamollaoğlu, "Kamuoyu önünde kongre çağrısı yapmasına kırgın mısınız?" sorusuna "Kırgın değilim ama hoş olmadı" karşılığını verdi.

 

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Yorumlar

Bay b

Kırıldım diyor ne utanmaz ne haysiyet ve Onur yoksunu insanlarsiniz Parti'yi chp zihniyetine payandalik yaptırırken müslümanlar arasina nifak sokuyordun, Allah'tan korkun ve daha Parti'yi chp zihniyetine yol arkadaşı yapmayın.
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Mesut Sarp

Temel Reis muvazaalı ve akıllı acıklamalarıyla cok iyi bir görünüm sergiliyor.
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