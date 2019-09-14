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Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e 'maymuncuk' göndermesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, ''Anahtar partiyiz'' açıklamasına, ''Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var'' cevabını verdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:21
Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e 'maymuncuk' göndermesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi’nce Ankara'da düzenlenen 'İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin' konulu 'İslam Birliği Kongresi’nin açılışında konuştu.

İYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener'in, "Anahtar partiyiz" sözleri de sorulan Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Bir anahtar var bir de maymuncuk..."

"Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem. Ama parti liderleri kendilerinin pozisyonunun çok önemli olduğunu ifade edebilir. Herkes çünkü bu ifadeyi kullanabilir. Mühim olanı kritik zamanlarda ortaya konan tavırdır. Anahtarlık, bir bakıma kapı açmak, kapı açmak da, bir bakıma farklı manaya alınmalı. Yani kucaklayıcı, birleştirici, anahtarla kapı açarken zorlukların nasıl üstesinden gelinir manası da var.

Bu mefhumun üzerinde durulması icap eder diye düşünüyorum ben. Kapıyı açmaktan çok belki kapıyı açık tutmak veya kapı açmanın ifade ettiği manalar. Ama ben Sayın Akşener’in parti genel başkanı olarak partisinin önemini vurgulamasını garipsemiyorum. Cumhurbaşkanının da kendisinin ısrarla olmasını arzu ettiği bir sistemi benimsemesini de övmesini de garipsemiyorum. Herkes gibi biz de 'kilit partiyiz' deriz bunun ne manaya geldiğini zaman gösterir. Bizim üzerinde durduğumuz konu kendimizi övmek meselesi değil. Ülkemizin içinde bulunduğu problemlerdir. Her konuda da bu problemin nasıl çözüleceğine dair hedeflerimiz politikalarımız var."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:21
  1. Ankara
  2. Saadet Partisi
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. İslam Birliği Araştırmaları Merkezi
  5. İslam Birliği Kongresi

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  • Milli Görüş Milli Görüş 11 dk önce
    Temel Karamollaoğlu Saray'a çıkmıştı, anlaşılan Saadet, Cumhur ittifakına katılacak. Akşener Cumhur ittifakını reddedinceSaadet'in katılacağı anlaşılıyor.Saadet'in eski başkanınaFetö davası açılması, Karamollaoğlu'nun Cumhur ittifakınakatılmaya adeta mecbur kaldığı anlaşılabilir. Bu durumda Milli Görüş, Saadet'i artık desteklemeyecektir.

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