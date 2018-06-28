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Temel Karamollaoğlu'ndan 'istifa' sorusuna cevap

Seçim sonrası konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel karamollaoğolu, parti genel başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim" cevabını verdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:39
Temel Karamollaoğlu'ndan 'istifa' sorusuna cevap

24 Haziran seçimlerinde soncuunda umdupunu bulamayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim." şeklinde cevap verdi.

Karamollaoğlu, yerel seçimlerde ittifak sürecinin devam edip etmeyeceği konusundaki soruyu yanıtlarken, mahalli seçimlerde ittifak konusunun gündemde olacağını düşünmediğini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:39
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. seçim sonuçları

YORUM YAZ

  • Deli dumrulDeli dumrul12 sa önce
    ihtiyar yapacağını yaptıaldığı ünitelerle dünyalığını tamamladı verilen görevi yaptı chp ile hdp ye çalıştı şimdi yine tereyağı gibi üste çıkma derdinde hocanın mirasını talan etti yaka paça o partiden atılmalı merhum Erbakan hoca bunun yüzünden kabrinde ızdırap çekiyordur bravo timel para için bir dâvâ nasıl satılırmış herkese gösterdin
  • haydahayda12 sa önce
    molla dip dalgana başlarım senin hemen istifa et vede kemçirme...
  • asaasa9 sa önce
    devlet parti genel başkanlarını korumak için koruma tahsis eder... neden bugüne kadar parti genel başkanlarını koruyan korumlar devlet tarafından geri alınmaz ken...süleyman soylu temel beyin korumlarını neden geri çekti.. bu ne kinnnnn bu ne nefreeet... kininiz ve nefrretinizde boğlun emi... yazık günah ülkeyi kutuplaştırmaktan ötekileştirmekten vazgeçtin. soylunun son söylemleriyle ülkeyi karıştırmak istiyor.. gibiii..
  • DalmanDalman13 sa önce
    Zübük. Senin allah cezanı versin.
  • OktayOktay11 sa önce
    P....
  • şükrü nercanşükrü nercan12 sa önce
    Yok yok senden daha iyi bir temiz aile çocuğu bulunamaz oraya sen dur.Arasalarda bulamazlar senin gibi.
  • mevlütmevlüt13 sa önce
    çekilme .... devam et....münafık .... d a lazım memlekete...
  • 1 saniye daha bekleme1 saniye daha bekleme13 sa önce
    Orda olman büyük bir hataydı...gitChdpkk ya verdiğin destek içintövbe et ve Rabbimizden af dile...
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar13 sa önce
    Aman çekilme çekıl derlersede çakıl ama çekilme chp dende ayrılma iyi gidiyorsunuz (birlikte iyi salladık sözünü hatırlattınız gidince görürsün, yalnız unutma gidince rahmetullahi aleyh erbakan hocama görünme görünmeki, yakanı parçalamasın
  • vedatvedat12 sa önce
    Acaba hızlı trenler yavaş gitse yine de göçü arttırır mı? ne dersin bilge başkan.
  • kahramankahraman10 sa önce
    chp ye 11 tane milletvekili kazandırdın sıfırı çektin hala utanmadan ordasın yazıklarolsun sana pkk yı sevindirdin sana bu türkmilleti bundansonra günahını vermez hala istifa etmedinmi
  • Yunus16Yunus1612 sa önce
    ÇEKİLME 80 YAŞINDA ÇEKİLİRSİN, YA DA ÖLÜMÜ BEKLE TABUT MASRAFINI DA PARTİ TEŞKİLATI KARŞILAR, BELEŞE GELİR.
  • cerasabcerasab12 sa önce
    ihtiyar sahtekar karamanoglu türkyeye karsi yapacagin hainligi yaptin meclise teröristleri soktunuz CHP ile birlikte erbakanin partisini teröristlerin partisi yaptiniz simdi anlatiklarina kendin inaniyormusun ihtiyar vatan haini satilmis terörist feto sana donunu hediye eder artik.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU13 sa önce
    MİLLİ İRADEYE %1.60 TIRPAN ATTI YA .HİÇ GÖZÜMÜZDE YOK.
  • yazıklar olsunyazıklar olsun12 sa önce
    Kalıbının adamı değilmiş.
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar13 sa önce
    Aman çekilme çekıl derlersede çakıl ama çekilme chp dende ayrılma iyi gidiyorsunuz (birlikte iyi salladık sözünü hatırlattınız gidince görürsün, yalnız unutma gidince rahmetullahi aleyh erbakan hocama görünme görünme.
  • FurkanFurkan13 sa önce
    Kösele gibi surat olmuş istifa edermi hiç...
  • yusufyusuf9 sa önce
    temel reis ıspanak değil büyük bir halt yedin.. babalarının verdiği görevi tamamladın. şimdi ıspanak mevsimi de geçti bakalım bundan sonra ne halt yiyeceksin.. yazık çok yazık bunun peşinden giden sakallı sakallı dedelere kapalı kapalı teyzelere ...
  • MAHMUT YILMAZMAHMUT YILMAZ13 sa önce
    ÇIKAR İÇİN 3 MİLLET VEKİLİNEDÜŞÜNCELERİNİ SATAN ADAM OLARAK TARİHE GEÇTİN. BİLGELİĞİN BÖYLESİDE HİÇ GÖRÜLMEDİ. NE BİLGELİKMİŞ BEEEEEEEE....
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