Temel Karamollaoğlu'ndan 'istifa' sorusuna cevap
Seçim sonrası konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel karamollaoğolu, parti genel başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim" cevabını verdi.28 Haziran 2018 Perşembe 15:39
24 Haziran seçimlerinde soncuunda umdupunu bulamayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim." şeklinde cevap verdi.
Karamollaoğlu, yerel seçimlerde ittifak sürecinin devam edip etmeyeceği konusundaki soruyu yanıtlarken, mahalli seçimlerde ittifak konusunun gündemde olacağını düşünmediğini söyledi.
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