Temel Karamollaoğlu'ndan 'istifa' sorusuna cevap

24 Haziran seçimlerinde soncuunda umdupunu bulamayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim." şeklinde cevap verdi.

Karamollaoğlu, yerel seçimlerde ittifak sürecinin devam edip etmeyeceği konusundaki soruyu yanıtlarken, mahalli seçimlerde ittifak konusunun gündemde olacağını düşünmediğini söyledi.