0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrına destek veriyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına destek verdiklerini belirterek, "Biz S400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. S-400'ler, S-400'den ibaret değildir, bu politikanın arkasının gelmesi icap eder" dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:49
Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrına destek veriyoruz

Türkiye'nin S-400'ler konusundaki tavrına da tam destek verdiklerini söyleyen Temel Karamollaoğlu, "Biz S400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. S-400'ler, S-400'den ibaret değildir, bu politikanın arkasının gelmesi icap eder. Önemli olan, bizim kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir noktaya gelmemizdir" diye konuştu.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 24'üncü anma törenine gitmeden önce Edirne'de partililerle buluştu. Parti binasını ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Karamollaoğlu, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Amerika'da hukuksuz olarak tutuklandığını, yurda dönmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Hakan Atilla'nın Amerika'da tutuklu bulunmasının tamamen politik bir tavır olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Hakan Atilla Bey'in Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Onların Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim. Tamamen politik bir tavırdı. Biz de politik bir tavır sergiledik. Bronson'ı bıraktık, adaletin gereği miydi? Sonra Papaz'ı bıraktık. Şimdi Atilla geri geldi. Bundan memnuniyet duyarız ama onların Amerika'da uzun zaman tutuklanmış olmalarını da doğru bulmuyoruz. Bunun da yanlış olduğu kanaatindeyiz. Ama bu noktada biz mi kazandık, Amerika mı kazandı derseniz, bizim kazandığımız kanaatinde değilim. Ama Hakan Bey'in Türkiye'ye dönmüş olmasından, bu esaretten kurtulmuş olmasından memnun olduğumuzu ifade ediyorum"

'S-400'ler sadece S-400 meselesi değil'

Türkiye'nin S-400'ler konusundaki tavrına da tam destek verdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz S400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. Buradaki tavrı isabetli. Biz kendi savunmamız konusunda Amerika'ya mahkum kalamayız. Kendi savunmamızı kendi imkanlarımızla sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu bir politikadır ve arkası gelmelidir. Bu noktada hükümetin ortaya koyacağı ciddi her projeye destek veririz. Bizim desteğimiz, psikolojik ve siyasidir ama önemlidir. S-400'ler, S-400'den ibaret değildir, bu politikanın arkasının gelmesi icap eder. Önemli olan, bizim kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir noktaya gelmemizdir. Yani kendi savunma silahlarımızı kendimiz üretmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

'Suriye'de barış sağlanacak politikalar üretilmeli'

Türkiye'nin Suriye'de barışın sağlanacağı politikalar üretmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyeliler konusunda hükümetin kendisinin kontrol ettiğinin dışında bir rakam var, deniliyor. İstanbul'da çok yoğun Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor. Suriye'de barış sağlanmalı. Barış sağlansın ki buradaki insanlar Suriye'ye tekrar gidebilsinler. Bir hükümetin bir adımı atmadan önce çok ciddi düşünmesi icab eder. Neticenin nereye varacağını görmeli. Şahsen Suriye'deki muhaliflere verilen desteği nasıl yanlış buluyorsak, şu anda Suriyelilere kucak açmayı bütün menfiliklerine rağmen doğru buluyoruz. Çünkü o insanları katliamdan kurtarıyorsunuz, 'ne haliniz varsa görün' diyemeyiz. Ama bundan sonraki politikaları hükümetin, Suriye'deki barışın tesisi istikametinde olmalı. Suriyelilerin kendi memleketlerine dönüp orada yaşamalarının sağlanması yönünde olmalı diye düşünüyorum"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:49
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 24 dk önce
    Karamolla nin başına taş düştügaliba kedi olalı bir sıçantuttu.
  • orhanorhan28 dk önce
    sayın temel bey dürüst müslüman politikacı her zaman gerçekleri hiç çekinmeden haykırıyor.Allah senden razı olsun...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Arslan Soydan: Bu sezon mevsimlik fındık işçilerinin tamamı iş bulabilir
  1. Arslan Soydan: Bu sezon mevsimlik..
  2. Osmancık Belediye Başkan Ahmet Gelgör;..
  3. Arsenal 18 yaşındaki savunma..
  4. Mehmet Güllüoğlu: Düzce'de..
  5. Futbol: Hazırlık maçı
  6. Irak Türkmen Cephesi Türkiye..
  7. Arsenal'e 18 yaşında savunma oyuncusu
  8. Kırgızistan’da El Sanatları Festivali
  9. Yeni Malatyaspor, Avrupa'daki ilk..
  10. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
  11. Adana’da otel işçileri grevde
  12. Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı..
  13. GÜNCELLEME - Osmaniye'de uyuşturucu..
  14. İmamoğlu’ndan Muğla Büyükşehir..
  15. Galatasaray bayrağı, Şampiyonlar..
  16. Genk ile Yılport Samsunspor arasında..
  17. KYK yurt ödemesini unutup kaydı..
  18. Kıçdaroğlu, CHP Çalıştayı’nın..
  19. Pakistan üzerinden ABD-Çin kapışması
  20. İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp..
  21. Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da
  22. Somali'deki Türk askeri eğitim üssü..
  23. Barcelona'dan Patrick Kluivert'e görev
  24. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış:..
  25. Mustafa Cengiz’den Falcao..
  26. Hollywood oyuncusu Eric Roberts..
  27. SPK haftalık bülteni
  28. Tekirdağ'da "rüşvet" operasyonu
  29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahathir bin..
  30. DGS jeofizik mühendisliği taban..
Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

Günün Karikatürü

25 Temmuz 2019
FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı